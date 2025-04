Cocina con las tan comentadas Lay's para hacer tortilla de patata: este es el resultado y su firme sentencia

El popular usuario de TikTok @chicogamerrexe ha probado a hacer una tortilla con las patatas de bolsa con cebolla que ha sacado Lay's y que están provocando un enorme debate.

Como explica el usuario, en la parte trasera de la propia bolsa viene la receta y las instrucciones para hacer la tortilla con esas patatas. "Tengo que probar si esto sale bien", anuncia antes de ponerse manos a la obra.

"No es prepotencia, pero esto tiene un pintón... me ha salido redonda. Ni es ultra líquida pero tampoco está dura. No está seca, está jugosa. Me ha sorprendido para ser una bolsa de patatas", sentencia.

El usuario explica que las patatas en cuestión "son sabor cebolla especial para hacer tortillas, pero sueltas están buenas".

En los comentarios, una persona da su opinión también: "Merece totalmente, están buenísima y sabe a tortilla con cebolla".