A Ferreras le bastan poco más de 20 segundos para calificar la gestión del Gobierno con el hantavirus: no gustará en Génova

Antonio García Ferreras ha dado su opinión durante la retransmisión de Al Rojo Vivo, programa matutino de laSexta, sobre cómo el Gobierno español ha gestionado la crisis del hantavirus y la llegada del MC Hondius, un crucero en el que viajaban 152 personas, que ha fondeado en Tenerife y cuyos pasajeros han regresado a sus países tras un mes en el mar.

"Esta operación es una muestra de la potencia del país. Este dispositivo lo que demuestra es que estábamos lo suficientemente preparados, como decía la OMS, y Cabo Verde no. ¡Y no pasa nada!", ha defendido el reconocido presentador de televisión.

No ha tardado en mandar un mensaje a los alarmistas de la derecha y a lo que habría pasado igualmente si el barco hubiera ido a Cabo Verde: "Y, por cierto, si se hacen mal las cosas en Cabo Verde, ¿qué creen? ¿Que el hantavirus se va a quedar allí y no va a llegar a las costas de Canarias y del resto de España y del mundo?".

"Es una muestra de la potencia del país" Antonio García Ferreras, en 'Al Rojo Vivo'.

Durante la tarde también se ha hecho eco de lo que ha dicho la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al respecto. No ha dudado en criticar al Gobierno y en aludir a que lo ocurrido con el hantavirus y el barco es una "cortina de humo con esto del coronavirus... no, perdón, cómo se llama ahora, el hantavirus".

Añadió que escuchó al de la OMS preguntarle a Pedro Sánchez si querría aceptar el barco: "Y Pedro Sánchez le dijo entusiasmado. Y la ministra de Sanidad, imagínate, que la quieren echar".

Ferreras alucina: "Lo distorsiona todo y además miente, la OMS te dice: por favor, vosotros, porque Cabo Verde no está preparada. Hay un reglamento de sanidad internacional vinculante que tiene perfectamente establecido quién tiene que hacerse cargo de estos asuntos: el país más cercano, pero que esté lo suficientemente preparado".

Internacionalmente, un éxito

Aunque desde la derecha se esté criticando la gestión del Gobierno con el hantavirus y el barco que llegaba a Tenerife, internacionalmente está siendo todo un éxito. Prueba de ello es la propia Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que ha publicado un tuit en la red social X felicitando al Ejecutivo español por el desembarco del Hondius.

"Muy agradecidos por el rápido y eficiente desembarco del barco Hondius en Tenerife. Mi agradecimiento al gobierno español y a todas las autoridades involucradas en el terreno", pronunció Von der Leyen.

Estamos trabajando de la mano con España, la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la ECDC, organizando vuelos de evacuación. No escatimaremos esfuerzos en la UE y más allá. ¡La salud es lo primero!", ha rematado. Hasta el propio presidente de Países Bajos, Rob Jetten, agradecía a España "la buena y constructiva cooperación" que han tenido en los último días entre ambos.