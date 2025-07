Una experta en patrimonio escucha esto en la Alhambra y lo que pasa es de no creer

La experta en patrimonio Candela López ha contado en su cuenta de X (@candeluvi) lo que escuchó al visitar la Alhambra de vacaciones en Granada y es de no creer. La publicación acumula ya más de 7.000 me gusta, y subiendo.

"Ayer en la Alhambra, escuché a un chico decirle a su familia 'ah sí, esto es lo que he leído en ChatGPT que son estalactitas'. No pude contenerme y le dije con mucha educación, 'mira perdona, soy experta en patrimonio y guía turística oficial de Andalucía y son mocárabes", ha explicado en la red social.

A continuación, ha apuntado que el chico "no se lo tomó a malas", aunque le empezó a hacer preguntas del estilo "¿y qué significan?". "(Ni que estuviera trabajando o esto fuera un concurso). Le estuve aclarando un par de cuestiones muy amablemente y el concepto quedó bastante claro. También sin enrollarme que ya es demasiado que estoy de vacaciones y te lo estoy diciendo con toda la educación del mundo", ha señalado.

"Pues ahora viene la mejor parte: la matriarca de la familia", ha asegurado. "Ni siquiera estaba hablando con ella, insisto, en todo momento con este chico. Se acerca la señora y me suelta: 'Oye perdona, es que en esta familia somos psicólogos e ingenieros y no tenemos por qué saber de estas cosas. Al igual que tú no sabrás otras de las nuestras y no os vamos corrigiendo'", ha contado.

Ante esto, ha preguntado: "Se puede tener más poca educación????". "Luego que si las humanidades no sirven para nada. Yo me siento en el deber de 'corregirte' para que no mueran más hadas cada vez que alguien suelta ESTALACTITAS y más incluso si te encuentras en un monumento patrimonio de LA HUMANIDAD", ha remarcado.

"Luego pasé al Salón de los Reyes, y justo mientras le explicaba las pinturas de las bóvedas a mi pareja aparece otra madre con sus hijos y suelta 'y estas pinturas de aquí son ya de cuando los Reyes Católicos conquistaron Granada' y se va", ha destacado.

"Así que nada amigas, ¿conclusiones? En una sociedad en las que las humanidades son cada vez más despreciadas y 'no sirven pra nada', todo el mundo puede saber de arte; pero si te dedicas de lleno a ello vas a morirte de hambre y cállate que no sabes nada de ingeniería", ha expresado.

Pero la historia no ha acabado aquí y, según ha remachado, "hay final feliz". "Luego coincidimos en el baño con ellos y escuchamos a la psicóloga (la novia del ingeniero informático) echarle una bronca a la señora (y esta por supuesto perdiendo la compostura y gritándole a su hijo) y toda la familia con cara de que ni ellos la aguantaban", ha añadido.

"En fin, como posdata, os remociendo visitar la Alhambra y apreciar sus estalactitas estalagmitas islámico-mudéjares y las pinturas que hizo Isabel la Católica cuando conquistó Granada montada en un doble elefante telépata de guerra", ha concluido con humor.