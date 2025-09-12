Una experta en seguridad alimentaria rompe un extendido mito sobre los 'tuppers' recién cocinados

La experta en seguridad alimentaria @albaramirezciencia ha roto por fin un extendido mito sobre los tuppers, concretamente sobre los tuppers calientes que quedan después de hacer la comida.

En respuesta a un supuesto experto, Alba Ramírez ha dicho que, al contrario de lo que dice este hombre, los tuppers hay que guardarlos en la nevera al momento de hacerlos y no hay que esperar a que se enfríen.

"Esto es lo que pasa cuando personas que no saben realmente de lo que están hablando tienen esa repercusión mediática, tienen un altavoz. El error garrafal de este compañero, que es coach y de seguridad alimentaria sabe bastante poco", ha señalado antes de decir que encima hay que hacer "todo lo contrario" de lo que dice este hombre.

"Hay que meter la comida recién cocinada en la nevera", ha sentenciado. Ha contado que lo de dejar reposar la comida no era por seguridad alimentaria, era para no romper el frigorífico.

Ahora hay frigoríficos que tienen la fuerza suficiente para que ese tupper recién cocinado se guarde en la nevera "y no haya ningún efecto secundario negativo": "Ni el agua que se queda es negativa, eso es propio de la cocción, no hay crecimiento microbiano negativo".

"Que la comida se quede reposando una o dos horas puede ser la diferencia de tener una intoxicación alimentaria con consecuencias bastante graves para su salud a realmente que no haya problemas si lo hubiésemos guardado en el frigorífico como debería ser", ha zanjado.

En la propia publicación ha añadido: "NO se debe dejar la comida en la olla o fuera de la nevera 1 o 2 horas sin control y si lo haces, puede ser peligroso (y más en verano, con temperaturas ambiente de 25 grados en adelante)".

"Para evitar riesgos microbiológicos, lo mejor es enfriar la comida lo antes posible. En casa no tenemos abatidores industriales, pero hay un consejo muy sencillo: puedes dejar la comida cocinada a que se atempere un poco, unos minutos o si es una olla, MENOS DE UNA HORA, para meterla en el frigorífico. Pero insisto, cuanto antes, mejor", ha añadido.

Y ha acabado diciendo: "Lo ideal es pasarla a envases pequeños y adecuados, nunca en la olla donde se cocinó, y colocarla dentro del frigorífico separada del resto de alimentos. Así evito que suba la temperatura del frigorífico y reduzco el riesgo de que proliferen".