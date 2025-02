Una famosa influencer norteamericana pide explicaciones por esta regla del español

La creadora de contenido @morginia, con 5,5 millones de seguidores en TikTok, ha compartido con todos ellos una razonable duda que tiene con el español y ha mandado un mensaje a aquellos que dicen que el inglés es difícil.

"Quiero una explicación de esto: ¿por qué no puedo decir yo no cabo? si la palabra es caber tú me estás diciendo a mí que yo tengo que decir 'yo no quepo'. ¿Quepo?", se ha preguntado.

"Pero la palabra era caber, de dónde viene la 'Q', el 'Que'. Tú escuchas caber, yo no escucho 'quepar' o 'queber'. 'Yo no cabo en la cama'. ¿Quepo? Explícame esto", ha pedido.

Y como no hay nada que nos guste más a los españoles que explicar cosas, muchos le han respondido que ellos también tienen verbos irregulares: "En inglés pasa lo mismo, ¿por qué es went y no goed? ¿por qué es ate y no eated?".

También han tirado de humor para exponer las mismas dudas pero con el inglés: "Por qué “carpet” no es carpeta?", "Entonces coffee and tea, no es confía en ti?", "water=agua melon=melón watermelon=sandia Por qué yo no puedo decir melon agua" y

Por lo menos alguien ha dejado la explicación oficial: "Se dice 'no quepo' porque o caber es irregular en la primera persona del presente de indicativo. En lugar de ir una conjugación regular como 'cabo', toma la forma especial 'quepo'".