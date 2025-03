Una fan le pregunta a Manolo García qué significa una frase de una canción: la réplica de él, para verla

El músico Manolo García ha protagonizado un llamativo momento durante su intervención en la XVI Feria del Libro de Tomares, en Sevilla.

El autor estaba allí como parte de la presentación que está haciendo de su libro de relatos Títere con cabeza cuando una de sus seguidoras tomó la palabra para hacerle una pregunta que no tenía nada que ver con esa obra.

"Yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver con el libro, pero llevo siguiéndote un montón de años. Y escucho una canción que me gusta mucho y no entiendo una frase que dice: 'Se siente raro el ratón de serrín ante el gato de trapo", le empezó diciendo.

La mujer hacía referencia al tema Alegre como una mosca ante un pastel de bodas y la frase textual dice así: "Extraño se siente el ratón de serrín ante el gato de trapo".

"¿Eso qué significa?", quiso saber esa seguidora, que con su pregunta provocó el revuelo y las risas del auditorio. Unas risas que continuaron y aumentaron con la respuesta del propio músico: "Me has pillado. Me has pillado ahí. ¡Yo qué sé!".

"Un gato... un ratón... Parto de la idea de que vivir es un milagro, esto es un milagro, tú estabas por ahí en el limbo y de repente estás aquí", prosiguió contando García.