Una madre acude a un colegio, le dicen que no la pueden atender sin cita y agrede a la jefa de estudios: uno de los profesores da un alegado para reflexionar

El profesor de física y modelo Manu Iglesias ha relatado el incidente que vivió en el instituto en el que trabaja con una madre que entró sin cita. El personal del centro le indicó que necesita una cita para ser atendida y, tras una discusión, empujó a una de las jefas de estudio dentro del despacho.

El profesor ha publicado un vídeo en sus redes sociales (@manuiglesiasx) en el que ha relatado lo sucedido y ha dado un alegato para reflexionar. "Hoy ha pasado algo bastante grave en mi instituto y lo voy a contar aquí porque, bueno, creo que se nos está yendo la pinza ya", ha expresado al principio.

Lo ha tratado como un "problema serio con la educación" en España. "Una madre ha entrado en mi instituto sin cita, esperando ser atendida, y cuando se le ha dicho que no se le podía atender sin cita, su respuesta ha sido empujar dentro del despacho a una de las jefas de estudio. Básicamente, una agresión en un centro educativo a una persona del equipo directivo", ha delatado.

"No puede normalizarse en ningún caso"

El profesor ha defendido que estas agresiones no pueden "normalizarse en ningún caso" y ha reivindicado que los profesores y el resto del personal del centro "no somos un saco de boxeo al que acudir cuando algo no nos gusta".

"Hay protocolos, hay citas, hay formas de hablar, pero en ningún caso se puede tolerar la violencia y menos en un centro educativo, ¿qué ejemplo estamos dando?", ha rezado.

Para él, no se ha tratado de un caso aislado, ya que cada vez "hay más familias que traspasan límites que deberían ser evidentes". La autoridad del profesorado "no es un capricho" y, de hecho, "es lo que permite que el centro funcione, que haya seguridad y podamos enseñar".

Sobre el término enseñar, no se ha referido a "enseñar física y matemáticas, que eso es lo de menos", sino enseñar "valores y respeto". "Sin eso, por mucha física y lengua e historia que sepas, no vas a ir a ningún lado", ha concluido.