Una joven ucraniana sorprende al decir las tres cosas que sabía en español antes de mudarse a España: no se ven ni venir
Lo ha contado la usuaria de TikTok @_dana_ko_ en un vídeo.
Mudarse a un país extranjero por trabajo, placer o por cualquier otro asunto siempre lleva acarreado la consecuencia de tener que adaptarse a las costumbres de ese destino y, si es diferente, aprender el idioma para poder comunicarse y manejarse con normalidad. Un vídeo de la usuaria de TikTok @_dana_ko_, una joven refugiada ucraniana que vive en España desde hace cuatro años, ha tenido una gran acogida al explicar cómo aprendió ella español.
"Hace poco subí un vídeo en el que decía que no me parecía bien que la gente que vive en un país extranjero no aprenda el idioma de ese país. He visto que mucha gente está de acuerdo conmigo. También me han preguntado por cuánto tiempo tardé en aprender español para hablar más o menos de manera cómoda y empezar a vivir tranquilamente sin preocuparme qué voy a decir", ha comenzado diciendo.
Ahí ha empezado a relatar su historia con el idioma español y cómo evolucionó con un intenso trabajo detrás. Además, también ha contado las tres cosas que sabía decir cuando llegó a España.
"Cuando me mudé a España, solamente sabía tres palabras, que eran manzana, naranja y el elefante es gris. ¿Por qué el elefante es gris? Porque Duolingo (la aplicación móvil para aprender idiomas) decidió enseñarme esa frase. No sé por qué, pero bueno. Estudiaba un poco Duolingo y llevaba un mes o dos antes de mudarme porque estaba motivada al querer mudarme a España", ha recordado.
Su proceso de aprendizaje
Una vez llegó a España, la joven creadora de contenido, con más de 11.000 seguidores en su perfil de esta red social, se puso las pilas y dedicó muchas, muchas horas diarias para aprender correctamente el idioma.
"Empecé a tomarme en serio el aprendizaje del idioma aquí en España ya. Entonces, vine con cero de español aquí y aquí empecé a estudiar sola", ha asegurado. Tal y como ha contado, estas fueron algunas claves que siguió.
- Veía muchos vídeos.
- Consumía muchísimo contenido.
- Primero los veía y escuchaba en su idioma explicando español.
- Después empezó a ver vídeos en español para escuchar.
- Tras ello, empezó a practicar usando el traductor.
- Siguió estudiando reglas, verbos, formas verbales.
"Me enganché muchísimo con este tema. Para mí solo había dos opciones, que eran o aprendo el idioma ya o me muero porque no podré hablar con nadie, no podré tener amigos, trabajar ni nada. Así que sí, esa fue mi motivación principal", ha asegurado, recordando que lo primero que se centró en saber bien los verbos "tener, querer y decir".
¿Cuánto tardó en hablarlo fluido?
Respecto a cuánto tiempo tardó en hablarlo más o menos fluido, la joven ucraniana ha contado que en sentirse cómoda "más o menos un año". "En un año estudiando todos los días. Creo que podría decir veinticuatro horas al día escuchando contenido y pensando en ello", ha destacado.
Lo que hacía, según ha explicado, era que cada vez que oía una palabra o frase nueva que no conocía pausaba ese vídeo y se ponía a pensar situaciones en las que la podría aplicar para así normalizarla e interiorizarla. "No solamente aprender la teoría, si no a aplicarlo en la vida real", ha subrayado.
"Así que en un año ya podía ver series bien tranquila con subtítulos en español. Ahora, que ya llevo casi cuatro, he dejado de estudiar español, aunque a veces encuentro nuevas palabras que son superdifíciles. Me gustaría hablar igual en español como en mi idioma", ha rematado, confesando que le gustaría sacarse el C2.