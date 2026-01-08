Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una joven ucraniana sorprende al decir las tres cosas que sabía en español antes de mudarse a España: no se ven ni venir
Virales
Virales

Una joven ucraniana sorprende al decir las tres cosas que sabía en español antes de mudarse a España: no se ven ni venir

Lo ha contado la usuaria de TikTok @_dana_ko_ en un vídeo.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El vídeo de @_dana_ko_ en TikTok.
El vídeo de @_dana_ko_ en TikTok.@_dana_ko_

Mudarse a un país extranjero por trabajo, placer o por cualquier otro asunto siempre lleva acarreado la consecuencia de tener que adaptarse a las costumbres de ese destino y, si es diferente, aprender el idioma para poder comunicarse y manejarse con normalidad. Un vídeo de la usuaria de TikTok @_dana_ko_, una joven refugiada ucraniana que vive en España desde hace cuatro años, ha tenido una gran acogida al explicar cómo aprendió ella español.

"Hace poco subí un vídeo en el que decía que no me parecía bien que la gente que vive en un país extranjero no aprenda el idioma de ese país. He visto que mucha gente está de acuerdo conmigo. También me han preguntado por cuánto tiempo tardé en aprender español para hablar más o menos de manera cómoda y empezar a vivir tranquilamente sin preocuparme qué voy a decir", ha comenzado diciendo.

Ahí ha empezado a relatar su historia con el idioma español y cómo evolucionó con un intenso trabajo detrás. Además, también ha contado las tres cosas que sabía decir cuando llegó a España.

"Cuando me mudé a España, solamente sabía tres palabras, que eran manzana, naranja y el elefante es gris. ¿Por qué el elefante es gris? Porque Duolingo (la aplicación móvil para aprender idiomas) decidió enseñarme esa frase. No sé por qué, pero bueno. Estudiaba un poco Duolingo y llevaba un mes o dos antes de mudarme porque estaba motivada al querer mudarme a España", ha recordado. 

Su proceso de aprendizaje

Una vez llegó a España, la joven creadora de contenido, con más de 11.000 seguidores en su perfil de esta red social, se puso las pilas y dedicó muchas, muchas horas diarias para aprender correctamente el idioma. 

"Empecé a tomarme en serio el aprendizaje del idioma aquí en España ya. Entonces, vine con cero de español aquí y aquí empecé a estudiar sola", ha asegurado. Tal y como ha contado, estas fueron algunas claves que siguió.

  • Veía muchos vídeos.
  • Consumía muchísimo contenido.
  • Primero los veía y escuchaba en su idioma explicando español.
  • Después empezó a ver vídeos en español para escuchar.
  • Tras ello, empezó a practicar usando el traductor
  • Siguió estudiando reglas, verbos, formas verbales.

"Me enganché muchísimo con este tema. Para mí solo había dos opciones, que eran o aprendo el idioma ya o me muero porque no podré hablar con nadie, no podré tener amigos, trabajar ni nada. Así que sí, esa fue mi motivación principal", ha asegurado, recordando que lo primero que se centró en saber bien los verbos "tener, querer y decir". 

¿Cuánto tardó en hablarlo fluido?

Respecto a cuánto tiempo tardó en hablarlo más o menos fluido, la joven ucraniana ha contado que en sentirse cómoda "más o menos un año". "En un año estudiando todos los días. Creo que podría decir veinticuatro horas al día escuchando contenido y pensando en ello", ha destacado.

Lo que hacía, según ha explicado, era que cada vez que oía una palabra o frase nueva que no conocía pausaba ese vídeo y se ponía a pensar situaciones en las que la podría aplicar para así normalizarla e interiorizarla. "No solamente aprender la teoría, si no a aplicarlo en la vida real", ha subrayado.

"Así que en un año ya podía ver series bien tranquila con subtítulos en español. Ahora, que ya llevo casi cuatro, he dejado de estudiar español, aunque a veces encuentro nuevas palabras que son superdifíciles. Me gustaría hablar igual en español como en mi idioma", ha rematado, confesando que le gustaría sacarse el C2.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 