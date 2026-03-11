Gregory Brew, experto en geopolítica del petróleo: "El principal factor de riesgo en los mercados energéticos ya no es Irán: es EEUU"

El precio de la gasolina es una montaña rusa pero puede ir a peor, y puede ser solo una parte de la crisis inflacionaria.

Durante décadas, el peor escenario para el mercado energético global era una hipótesis remota: que un conflicto cerrara el estrecho de Ormuz, la estrecha vía marítima que conecta las enormes reservas de petróleo del Golfo Pérsico con el resto del mundo. Hoy, ese escenario se ha convertido en realidad.

Antes del estallido de la guerra con Irán, por ese paso circulaba aproximadamente un tercio del petróleo transportado por mar en el planeta y cerca de una quinta parte del gas natural licuado (GNL). El cierre parcial de la ruta ha provocado un terremoto en los mercados energéticos.

El resultado inmediato ha sido una extrema volatilidad del precio del petróleo, con movimientos de más del 20% en un solo día durante la última semana. Al mismo tiempo, varios productores del Golfo han tenido que reducir su producción, ya que no pueden transportar todo su crudo a los mercados internacionales ni almacenarlo indefinidamente.

Para Gregory Brew, historiador especializado en Irán y analista senior del Eurasia Group, la magnitud del shock actual no tiene precedentes. Según explica en una entrevista en el medio político Vox, "en términos de barriles retirados del mercado, este es el mayor choque de oferta de la historia".

Un impacto mayor que el shock petrolero de 1979

La comparación histórica más cercana es la crisis energética de 1979, provocada también por la revolución iraní y que duplicó el precio del petróleo.

Sin embargo, Brew sostiene que la situación actual es todavía más grave. "Estamos hablando de unos 20 millones de barriles diarios que no pueden fluir al mercado desde hace más de una semana, aproximadamente el doble de la interrupción registrada entonces".

Ese volumen ha descolocado a los inversores. Durante años, los mercados consideraron el cierre del estrecho de Ormuz como un "riesgo de cola": una amenaza extrema pero poco probable. La razón era simple: Irán también depende económicamente de ese paso marítimo.

Pero el conflicto ha cambiado las reglas. Ahora los traders dudan de cuánto tiempo durará la crisis y los mercados reaccionan con bruscos cambios de precios.

La crisis energética no afecta solo al petróleo



El aumento del precio de la gasolina es el impacto más visible, pero Brew advierte de que los efectos económicos más importantes se producirán en otros combustibles y materias primas. Como se suele decir, se pasará del depósito a los fertilizantes, y de ahí a los alimentos y otros productos, porque casi todo es derivado del petróleo o depende de él.

Uno de los más afectados es el diésel, clave para la industria y el transporte. Cuando sube su precio, se encarecen actividades como la construcción, la producción industrial o la logística.

También se han disparado los precios del combustible para aviones, lo que previsiblemente se traducirá en billetes más caros.

Pero el problema no termina ahí. El cierre del estrecho también está afectando al gas natural licuado: alrededor del 20% del suministro mundial de GNL no puede llegar al mercado, especialmente el procedente de Catar.

Esto golpea directamente a regiones muy dependientes de ese suministro, como Europa, Corea del Sur o Taiwán. Europa, además, llega a esta crisis con reservas de gas relativamente bajas tras el invierno.

El Golfo Pérsico también es un gran exportador de fertilizantes y productos agrícolas, lo que podría provocar un aumento del coste de los alimentos, especialmente en países del sur de Asia.

EEUU, mejor posicionado… pero no inmune



EEUU parte de una posición relativamente más fuerte que otras economías. Es el mayor productor de petróleo del mundo y apenas importa crudo del Golfo Pérsico. Según Brew, el país consume alrededor de 20 millones de barriles diarios, de los cuales solo unos 500.000 proceden de esa región. Además, en gas natural es prácticamente autosuficiente.

Sin embargo, eso no significa que la economía estadounidense vaya a salir indemne. Los precios energéticos más altos benefician a regiones productoras como Texas, Dakota del Norte o Pensilvania, pero perjudican a otros sectores económicos que dependen de energía barata, como la industria tecnológica o los centros de datos vinculados al auge de la inteligencia artificial.

El riesgo principal del mercado petrolero ya no es Irán



Para Brew, el mayor cambio en el mercado energético global es geopolítico. Durante décadas, el principal foco de riesgo fue la OPEP, Rusia o el propio Irán. Pero ahora el analista cree que la mayor fuente de volatilidad es otra. "La principal fuerza disruptiva que impulsa el riesgo en el mercado petrolero ya no es Irán ni la OPEP. Es Estados Unidos", sostiene en la misma entrevista.

Según explica, la actual estrategia de Washington ha incrementado la presión sobre el sistema energético global. En los últimos meses, EEUU ha respaldado ataques a infraestructuras petroleras rusas, ha impuesto sanciones al sector energético de Moscú, ha endurecido la presión sobre Venezuela y finalmente ha entrado en un conflicto directo con Irán.

Todo ello se ha hecho bajo la premisa de que el mercado energético global podría absorber esos golpes sin grandes consecuencias. Pero la situación actual parece demostrar lo contrario.

Para Brew, el cierre del estrecho de Ormuz ha cambiado por completo la narrativa del mercado petrolero. "La idea de que el mercado estaba bien abastecido ha terminado", concluye. "Lo más probable es que entremos en un periodo prolongado de precios energéticos altos y un mercado mucho más ajustado, que podría prolongarse hasta 2027", añade.