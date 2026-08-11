La RFEF comparte imágenes inéditas de la Selección minutos antes de proclamarse campeona del mundo: "Aún cuesta asimilarlo"

A pocos días de que se cumpla un mes desde la final del Mundial, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha compartido unas imágenes que muestran a los jugadores de la Selección justo antes de proclamarse campeones.

La cámara se acerca a futbolistas como Aymeric Laporte, Fabián Ruiz, David Raya, Rodri Hernández o Yeremi Pino, que en ese momento vivían con gran tensión los instantes finales del partido entre España y Argentina.

La corta ventaja que dio el gol de Ferran Torres a la Selección provocó que el nerviosismo creciera entre los futbolistas a medida que se acercaban los últimos minutos. De hecho, una ocasión de Argentina provocó un gran susto en el banquillo español.

Gracias a las cámaras podemos apreciar cómo se vive un partido de tal envergadura desde dentro. Muchos usuarios aseguran en comentarios que ellos estaban más nerviosos que los propios futbolistas antes del pitido final.

Mucha tensión... y explosión de alegría

"Me va a dar un infarto, tío", asegura Fabián para segundos después taparse la cara con el peto. "¡Primer palo, primer palo!", se escucha decir a Rodri, que insta a sus compañeros a que defiendan una jugada de ataque de la selección albiceleste.

"¡Lo está pitando todo!", se escucha también en el banquillo español, en referencia a las decisiones del árbitro. Mientras tanto, los futbolistas y el staff técnico se dan ánimos entre sí para afrontar la recta final del partido.

"¡A tres minutos de ser campeones, a tres putos minutos", dice Yeremi Pino, uno de los más activos en el banquillo. Mientras tanto, el reloj va corriendo y cada acción se celebra como un gol.

Finalmente, cuando el árbitro señala el final del partido, la alegría se desborda tanto en el banquillo como en el terreno de juego, donde convergen todos los miembros de la Selección. Y como no podía ser de otra forma, el grito que destaca por encima del resto es el clásico "¡Vamos!"