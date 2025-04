Una mexicana se sienta en una terraza y alucina con lo que le ocurre: "Impresionante que esto pase en España"

La usuaria de TikTok @melissacomunica1, mexicana, ha mostrado su sorpresa por algo que le ha pasado cuando estaba sentada con su bebé en una terraza en España.

"Esto que te voy a decir va a crear polémica pero de todos modos lo voy a decir porque me parece impresionante que esto pase en España", empieza avisando.

"Estoy aquí en un kebab, tengo mi tremendo plato, pero es que pasa algo. Estoy intentando comer, además con mi bebé, y aquí la mesa de atrás está fumando, fumando y tomando cerveza. Y yo digo: ¿cómo es posible que esté fumando aquí al lado mío? No sé", expresa.

La usuaria subraya que en México "no se permite fumar en áreas donde se come": "Hay un área específica, zona de fumadores. Pero aquí literal comes y fumas en el mismo lugar".

"No sé si es normal o en sus países, pero a mí me parece... que es algo que no debería pasar. Pero bueno, opinión propia, A mí no me gusta que mientras como huela el cigarro de alguien. Como que no me apetece", admite.

En las reacciones, una persona señala: "Se llama libertad. Es en lo poco que aún nos dejan ser libres. Tú tienes libertad de entrar dentro, o ponerte más lejos". Y la creadora del vídeo ha respondido: "Pero si cuando yo llegue y pedí mi comida no había nadie en la mesa de al lado".

"En España en las terrazas si se deja fumar, aunque a mí también me parece fatal que alguien esté comiendo y otro fumando", explica otro.