Una mujer adoptada busca a sus padres biológicos ante su enorme parecido a Anne Hathaway y lo que descubre se ha visto más de 34 millones de veces

Una grata sorpresa que ha traspasado fronteras en las redes sociales. Una mujer adoptada se ha pasado la vida cuestionando su enorme parecido a Anne Hathaway. Después de años, decidió contactar con sus padres biológicos, y así descubrir que la popular actriz estadounidense era su prima lejana. Su hija ha compartido la historia en redes sociales, que ha alcanzado una repercusión indiscutible, con 34 millones de visualizaciones.

Tal y como se puede leer en la publicación en la red social X (antes Twitter), la hija explica que su madre "fue adoptada cuando era bebé y hemos mantenido una broma constante durante toda su vida de que Anne era su hermana muy, muy lejana debido a que el parecido físico era asombroso". "El año pasado, mi madre encontró a sus padres biológicos, solo para descubrir que ES NUESTRA PRIMA", celebra sorprendida.

Asimismo, la joven ha querido aprovechar para mostrar públicamente su admiración a la actriz. "Sólo quiero que se sepa que Anne es, literalmente, la persona más genial del mundo con la que puedo relacionarme y ahora puedo morir feliz", asegura. En la foto que acompaña a la publicación, se puede ver que el parecido con Hathaway es indiscutible.

En los comentarios, algunos usuarios han dudado sobre la veracidad de las palabras de la joven. Pero, ella misma ha compartido pruebas. En una conversación telefónica, su madre le insiste en que Hathaway es su familiar, explicando que la conexión proviene de "los tatarabuelos de mi padre". "Tenemos coincidencias en nuestro ADN", asegura.

Muchos de sus seguidores y no seguidores se han animado a comentar el descubrimiento con sorpresa. "Otro día de cosas que nunca sucedieron. No puedo creer nada de esta aplicación", comenta un internauta. "No voy a mentir, esto es impresionante", asegura otro. "Durante un tiempo me desconcertó un poco que Jill Biden y mi madre se parecieran", bromea otro.