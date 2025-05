Una pareja de ancianos va al médico, él tiene una miopía gigante y lo que dice ella arrasa

El oftalmólogo (y músico) @AntonioRS5, ha contado una de esas historias que generan una ternura tremenda y una sonrisa de oreja a oreja. Se ha tratado de una anécdota que no ha podido pasar por alto y lo ha contado en la red social X, antes Twitter.

"Casi lloro", ha comentado en una primera instancia. Una pareja de ancianos llegó a su consulta porque él tenía una miopía muy grande.

"Una miopía tan grande que tiene la retina superdañada y no ve casi nada", ha añadido el médico, para dar contexto a una situación que se hacía grave. El protagonismo se lo ha acabado llevando ella por lo que le ha pedido a Antonio.

"Su mujer me ha dicho '¿y no hay una operación para que yo me pueda quitar un ojo y dárselo a él?' 😭", ha confesado. La historia ha alcanzado las casi 500.000 visualizaciones en X y más de 28.000 'me gusta' (y subiendo).

Muchos usuarios se han enamorado por el gesto que ha intentado tener la mujer con su marido. "La manera en la que puedes llegar a amar a alguien hasta el punto de que no te importe si tú te sientes bien, con tal de ver a la persona que amas feliz y sana", rezaba @carrlbc.

"Viva el amor", han replicado varios. Uno de los comentarios más destacados ha sido el de @paz_adb: "Del amor y sus tantas manifestaciones".