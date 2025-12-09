Ana, profesora española en Francia: "Gano 1.500 euros al mes y los compañeros funcionarios más de 7.000 por el mismo trabajo"

150.000 aspirantes se presentaron el pasado mes de junio a las oposiciones para cubrir las cerca de 23.000 plazas que se ofertaron de maestro, profesores y docentes de FP, Artes Plásticas y Escuelas Oficiales de Idiomas en 13 de las 17 comunidades autónomas. La relación entre la oferta y la demanda hace que muchos se queden sin una plaza fija, por lo que algunos recurren al extranjero para ejercer su profesión.

A este perfil responde Ana, una maestra de Jaén que actualmente ejerce como docente en Francia, después de haber sido maestra en diferentes destinos europeos, tal y como cuenta en una entrevista a Artículo14.

Tras pasar por un colegio de Lisboa desde 2017 a 2022 y después de volver a trabajar en su Andalucía natal, encontró empleo en un colegio español en París. "Nuestros compañeros cobran más de 7.000 euros por el mismo trabajo", ha criticado la docente al citado medio.

Con el agua al cuello

De acuerdo a Ana en declaraciones al periódico, el salario de 1.500 euros al mes que está cobrando en un colegio de una localidad francesa próxima a Suiza hace que vaya ahogada: "Pago 1.100 euros de alquiler, con lo que cobro apenas llego a fin de mes".

La situación tampoco es sencilla en las propias aulas. Tras varios años dando clase a alumnos de Primaria, por primera vez se ha enfrentado a los de Secundaria; una experiencia se le está haciendo cuesta arriba: "A veces hablas y no te escuchan, se dan la vuelta, se quitan las zapatillas en clase", ha relatado al medio.

Aunque no se esperaba que fuera tan duro, Ana ve en la experiencia un grado y prefiere seguir trabajando aunque llegue apurada a final de mes a estar sin hacer nada. No obstante, sus miras están puestas en España: "Siempre pienso en volver. Solo necesito una vacante estable allí".