Una profesora defiende lo que se hace en España tras leer la crítica de una compañera que trabaja en Alemania

La profesora de infantil y divulgadora de contenido en la red social de X @larotesmeyer ha defendido el trabajo que ella y otros muchos docentes hacen después de que se difundiera una entrevista en La Vanguardia a Natalia Martínez, una profesora española que trabaja en Alemania.

Esta docente defendía que los sistemas en Educación Infantil no tiene nada que ver y no solo por las edades que engloba, ya que esa primera etapa en el país germano va de 0 a 6 años y en España se reduce al periodo de 3 a 6 años. También se quejaba del sistema educativo.

"La libertad que tienen los niños para jugar y aprender jugando es totalmente distinta. En España, los niños se sientan, tienen que hacer fichas y se les evalúa mucho más. Antes de los cinco años, las actividades son más temáticas y flexibles porque se trabajan estaciones, conceptos o temas variados según la escuela y el enfoque del centro, por ejemplo Montessori. Pero, en general, es un sistema mucho más libre que el español y muy enfocado en la exploración y el juego", afirma la docente.

Estas declaraciones han molestado a la @larotesmeyer, que no ha dudado en expresar su malestar y defender el trabajo que se hace en España: "30 años llevo yo en Infantil enseñando a los niños de forma lúdica y a través del juego la experimentación, la curiosidad y el descubrimiento. 30 años haciendo morning, vamos, asambleas de toda la vida. 30 años recogiendo hojas en el parque".

La docente ha asegurado que Martínez "está con los piratas", mientras que ella "con los médicos". "Todos los días salen al patio, excepto los que llueve, porque tenemos espacios al aire libre en el colegio. Y la mayoría de profesoras de educación infantil que conozco, trabajan así", ha apuntado.

La tuitera ha reflexionado diciendo que si se cuenta que esto sucede en Alemania y se obvia que también está en España se forma "la excusa perfecta para seguir criticando una etapa que muchos no han pisado en su vida, y de la que no tienen ni idea de cómo se trabaja".

"Si hay alguna etapa en este país que ha ido cambiando con los años, esa es Infantil", ha dejado claro.

Además, ha añadido que lo hacen "sin los recursos de Alemania", por lo que ha destacado que "tiene más mérito". "Un abrazo a todas mis compañeras de Infantil, que sois la caña (de España)", ha concluido en un hilo que ha sido muy aplaudido.