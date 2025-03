Una psicóloga explica qué hace cuando alguien coge en brazos a su hija y ella no quiere

La psicóloga Alicia González ha hablado de lo que hace cuando alguien quiere abrazar, coger en brazos y besar a su hija pequeña y ella no quiere. "A mi hija nunca le he obligado a dar besos ni a saludar con abrazos a quien no quiere. Le enseño que cuando llega a un sitio tiene que decir hola y cuando se va tiene que decir adiós", ha empezado diciendo.

Ha puesto un ejemplo concreto de un día que un señor mayor amigo de sus padres cogió en brazos a su hija, que tenía dos años, sin preguntar: "La primera vez me supo mal y mi hija me miró en plan... a lo mejor tenía dos años y ya me miró como diciendo '¿quién es este señor que me está cogiendo?'".

Ella no se sintió bien y la segunda vez, con este mismo hombre, le tuvo que decir que dejase de hacerlo: "Puedes por ti ser permisiva y en según qué cosas no poner límites porque te sepa mal, pero no por tu hija. Por tu hija tienes que crear incomodidad si hace falta".

"La segunda vez, con un nudo en el estómago, dije 'perdona, es que no quiero que mi hija de abrazos cuando no le apetezca'. Si te apetece abrazarla pregúntale", ha contado. El señor le hizo el gesto de cogerla en brazos y la niña salió corriendo a los brazos de su madre porque no quería que este hombre la cogiese en brazos.

Este señor la miró con cara de "qué tonterías tenéis hoy en día" pero lo acabó respetando porque no le quedaba otra: "Me sentí muy bien porque pensé no ha sido por mí pero por mi hija sí".

"El amor por los demás a veces hace que saquemos las fuerzas que no sabemos que tenemos. Generar incomodidad es complicado para muchas personas, me incluyo en la ecuación, pero cuando empiezas a hacerlo aunque sea por los límites de aquellos a quienes quieres, las sensaciones bonitas sirven de motivación para situaciones similares en el futuro", ha escrito junto a la publicación la psicóloga.