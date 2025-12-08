Una nutricionista de Barcelona, sobre su sueldo: "Pago 1300 euros de alquiler. No es que llegue a final de mes justa, puedo ir ahorrando algunos meses"

¿Cuánto cobra un nutricionista? El perfil de Talent Match de la red social TikTok ha salido a la calle para preguntárselo a profesionales de la nutrición, y las respuestas han dado de qué hablar. En una profesión en auge, que cada día adquiere más importancia en un mundo de redes sociales y desinformación, no se gana precisamente el sueldo mínimo.

En sus declaraciones, una de las jóvenes entrevistadas asegura que, "no es que llegue a final de mes justa, puedo ir ahorrando", asegura. "Puedo ir ahorrando. Algunos meses más que otros, pero que no sufro ninguna calamidad, digamos", continúa. La publicación en la red social ha alcanzado los 900 Me Gusta.

Al ser preguntada por la necesidad de nutricionistas en la actualidad, lo tiene claro: "Hay sobreinformación en redes que también hace que la gente siga modas que son innecesarias y entonces hay más confusión. La gente está más preocupada, hay más confusión, entonces somos necesarios para aclarar las posibles dudas".

De alquiler, explica, paga 1.300 euros, y al recibir la incómoda pregunta de a qué clase social pertenece, no lo duda: "Me considero de clase social media, porque no paso hambre, pero tampoco estoy donde querría estar", dice.

Muchos de los seguidores del perfil de la red social TikTok se han animado a compartir sus opiniones. "La mitad de la comunidad fitness se cree nutricionistas y expertos, y toda la razón de la chica, hay mucha información y además de mala calidad", asegura una internauta. "Si una persona puede ahorrar 2.000 euros al mes, vivir solo, comer sano y dar algún viaje de vez en cuando, ¿qué clase sería?", cuestiona otro. "Si esto es lo que gana un nutricionista, os tienen confundidos con lo que es la clase media", sentencia otro.