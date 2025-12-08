Mario, jubilado despistado de 73 años, lleva 5 trabajando de más sin darse cuenta que ya tiene pensión y le llueven 124.000 euros atrasados

Mario, nombre ficticio, es un jubilado de 73 años que ha estado despistado hasta hace bien. Llevaba 5 trabajando de más sin darse cuenta de que podía percibir una pensión y le han llovido de golpe 124.000 euros atrasados.

Según ha informado el medio italiano il Resto del Carlino, el protagonista, gracias a un cheque mensual que iba a cobrar por casualidad, se dio cuenta de que tenía algo más que eso.

Se trataba de 124.000 euros atrasados y le han ayudado a gestionar su caso. En concreto, la historia se ha conocido gracias al patronato de INAS CISL y Federico Savoretti, el gerente de área en Recanati.

Primero, contactó con ellos para tratar de saber cuál era su situación contributiva. En ningún momento lo hizo porque tuviese algún indicio. Nunca había solicitado una pensión y pensaba que no tenía derecho a ella.

Pero sí, desde 2018 podía haber empezado a recibir el ingreso y no lo había activado. Él, durante su carrera, había cotizado a tres fondos diferentes. "Los trabajadores autónomos no reciben ninguna notificación al alcanzar la edad de jubilación y si no la solicitan, simplemente no se les paga la pensión", ha detallado Savoretti.

Los empleados públicos italianos, por ejemplo, se jubilan de forma automática al cumplir los 67 años. Pero Mario había seguido su camino sin saber lo que debía hacer para poder conseguirlo.

"El empleado jubilado no tenía derecho a ninguna gestión independiente", por lo que desde la gerencia tuvieron que valorar qué opciones tenía y hablaban con la sede central para esclarecer lo sucedido.

Pero lo que no se esperaba era que iban a totalizar las cotizaciones y, gracias a un "trabajo en equipo", lograron encontrar la solución. Roberta Carnevali, gerente territorial de INAS CISL Macerata, ha señalado al citado medio que costó, pero lo lograron.

"Combinar diferentes habilidades y profesionalidad nos permitió encontrar la solución adecuada para proteger a los ciudadanos. Este es el valor de los mecenazgos: transformar la burocracia en derechos concretos", ha expresado, antes de conocer la cifra final, 124.000 euros que le pagaron por cinco años de atrasos.