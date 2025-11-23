Una voluntaria comparte una foto de las gradas tras un partido de fútbol y mete un golazo con su reflexión

Qué pasa en los campos de fútbol cuando el árbitro pita el final del partido. Es la pregunta que muchos aficionados se hacen a la hora de abandonar el estadio. Sin los jugadores, sin la afición, aún queda mucho trabajo por hacer. Y de ello puede dar buena cuenta Sara, una voluntaria del Unionistas de Salamanca, equipo de la Primera RFEF del fútbol español.

Al término del último partido del Unionistas, Sara se quedó a recoger y limpiar los residuos de las gradas del último partido, disputado este viernes contra el Real Madrid B.

En su perfil en la red social X, Sara (@saragh8) muestra su indignación. "23:40, el teléfono me marca 2 grados, aún tenemos tarea, gracias a los guarros", escribe junto a una foto donde aún se ven bastantes restos de porquería entre los asientos. Sobre todo, pipas.

Su mensaje se hizo viral casi al instante y ya acumula miles de 'me gusta' y de reacciones de todo tipo. Pero Sara ha logrado abrir un debate que no deja de crecer en torno a su foto y a su reflexión sobre el comportamiento de los espectadores. A no pocos tiene que responderles que ella es "voluntaria", que no es "su trabajo" porque directamente no cobra, como parte del voluntariado de un equipo muy arraigado en la provincia de Salamanca.

Entre la mayoría de respuesta se repite la opción de poner bolsas para que los espectadores echen ahí sus pipas, algo que, explica la voluntaria de Unionistas, ya probaron sin suerte. "Nosotros llegamos a pegar bolsas en asientos y nos encontramos las bolsas en su sitio y la cáscara en el suelo, saqué fotos de las pipas pero había mucha suciedad en general", reconoce.

Entre el aluvión de respuestas hay quienes aplauden la labor de Sara y tantos voluntarios en el Unionistas y en el resto de equipos de fútbol y manda mensajes de ánimo, junto con mensajes de reproche a los que manchan asientos y suelo:

Pero también hay quienes consideran que no es para tanto y que "para algo trabaja"... a lo que Sara insiste en dejar claro que ella es "voluntaria" y que por tanto no cobra un euro por esa y otras labores.