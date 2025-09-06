Un doctor en Sociología propone soluciones al problema de la vivienda: hay una advertencia a tener en cuenta

El precio de la vivienda acentuó su subida al 12,7% interanual en el segundo trimestre de este ejercicio, el mayor incremento en más de 18 años —desde el primer trimestre de 2007—, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, la vivienda de segunda mano se encareció un 12,8% entre abril y junio, su mayor aumento desde comienzos de 2007. Por su parte, la nueva lo hizo un 12,1%. Con esta nueva revalorización, los precios encadenan 40 trimestres al alza, los tres últimos con subidas superiores al 10%.

Todo esto se produce en un contexto marcado por un déficit de vivienda y una demanda creciente, que está tensionando los precios al alza. A esto se suma, además, las bajadas de los tipos de interés y el abaratamiento de las hipotecas, que están animando las compraventas.

Ante este problema, Jorge Galindo, doctor en Sociología por la Universidad de Ginebra y director adjunto del Centro de Políticas Económicas de Esade, ha propuesto en los micrófonos de la Cadena Ser soluciones y ha lanzado una advertencia a tener en cuenta: "El plazo no va a ser razonable".

"Tres millones de vivienda disponible no se movilizan —sea mercado privado, sea pública, sea que ya existan para alquiler social u otro tipo de alquiler— de la noche a la mañana. De hecho, el marco temporal en el que yo pienso es una década, una decáda y pico. Esto es una cuestión de cambiar un país, es una cosa que te cambia un país a mejor", ha puntualizado.

A continuación, ha señalado que entre las soluciones destaca la necesida de comenzar a pensar en cómo queremos que sean nuestros barrios. Así, ha puesto de ejemplo a Viena, que no solo tiene vivienda social, "también tiene nuevos barrios, vivibles, con transporte público y con una arquitectura interesante, divertida y con una parte de vivienda social en esos barrios".

"Segundo, si de verdad una prioridad es la vivienda, y lo es socialmente y lo es políticamente, revisemos un poco qué regulaciones se lo ponen difícil al sector privado, pero también al sector público, porque este se encuentra muchas veces con que quiere, anuncia vivienda y luego no se hacen. Tenemos terreno en desuso que llevan años parados y no se destinan a lo que se supone que se deberían destinar, que es alquiler social", ha agregado.

También ha remarcado que "tenemos otras muchas palancas que podemos tocar que tiene que ver con la vivienda que ya está hecha para mover al alquiler social". "No es una receta mágica, no es un decálogo, pero son algunas ideas que podemos poner en marcha ya si queremos estar en una situación distinta dentro de diez años", ha asegurado.

El grave problema de la vivienda en España, La Huffetera No sé si os ha pasado lo mismo, pero yo estos días, cuando he visto que las firmas de hipotecas estaban en cifras récord, no podía dejar de preguntarme… ¿Pero quién diablos puede comprar? Si no tenemos casi ni para hacer frente a los alquileres, ¿cómo es posible que se estén firmando cada vez más y más hipotecas? Nuestra relación con la vivienda es cada vez más tóxica. Y como cuando estás en una relación así con alguien y necesitas que tus amigos hagan una intervención para abrirte los ojos, esto es lo mismo, los amigos son el Estado. Mientras no intervenga, seguiremos atrapados en un callejón sin salida que nos ahogará cada día más.