Uno de los periódicos más antiguos del mundo hace este análisis tras la decisión de España de irse de Eurovisión

Foto de archivo de Melody durante su actuación en el Festival de Eurovisión 2025.

La decisión de España y varios países europeos de no participar en la próxima edición de Eurovisión tras incluir a Israel en el certamen sigue dando que hablar y uno de los últimos análisis lo ha hecho uno de los periódicos dominicales más antiguos en activo.

Se trata de un artículo publicado en el medio británico The Observer, el periódico dominical más antiguo del mundo, en Reino Unido por W.S. Bourne y que vio la luz en el año 1791. Todavía sigue en activo y hace unos días llegó a su 234 cumpleaños.

La periodista y editora Megan Clement ha escrito un análisis sobre la decisión de España y otros países europeos de marcharse de Eurovisión tras el 'sí' definitivo a Israel.

"Eurovisión finalmente afronta su Waterloo cuando cuatro naciones se retiran en protesta por la inclusión de Israel", ha detallado, antes de destacar que "el concurso de canciones ahora está plagado de discordia política, con Gaza como la gota que colma el vaso".

El citado medio ha reconocido que el Festival de Eurovisión ha sobrevivido a la invasión de Ucrania, al Brexit, pero "la guerra en Gaza es la controversia que más ha estado a punto de poner de rodillas" al certamen.

"El jueves, España, Irlanda, los Países Bajos y Eslovenia se retiraron del mayor concurso de canto del mundo, un festival de brillo, luces estroboscópicas y derechos LGBTQ+ que se ha convertido cada vez más en un reflejo de un orden global que se desmorona", ha destacado.

Desde The Observer han justificado que se "supone que el concurso es políticamente neutral, pero Rusia fue expulsada en 2022 tras la invasión a gran escala de Ucrania luego de que varias emisoras amenazaran con retirarse si Rusia se quedaba".

"No se llegó a un consenso similar en Israel sobre la guerra en Gaza, durante la cual las fuerzas israelíes han matado a más de 70.000 palestinos, según el Ministerio de Salud del territorio dirigido por Hamás, un número de muertos que sigue aumentando a un promedio de siete personas por día, a pesar del alto el fuego", ha recordado.

En el medio británico han reconocido que la mayoría de los países que han dicho 'no' a Eurovisión son "grandes potencias", como Países Bajos, "miembro fundador", Irlanda y España, "uno de los 'cinco grandes' organismos de radiodifusión que más financiación aporta a Eurovisión y por tanto tenía un lugar garantizado en la final".