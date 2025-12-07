Preguntan a Karina por la marcha de España de Eurovisión y da una respuesta que no va a dejar a nadie indiferente

La cantante y actriz María Isabel Llaudes, más conocida como Karina, que quedó en segunda posición representando a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 1971 con En un mundo nuevo, ha hablado de la decisión histórica de RTVE de retirarse del certamen.

Este 4 de diciembre, la cadena pública española ha anunciado, al igual que otros países europeos, que no iba a participar en el festival, después de que una votación en la Asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en Ginebra (Suiza) terminara con el apoyo a la permanencia de Israel.

"La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14", aseguró RTVE en un comunicado.

En una entrevista en el diario El Español, a Karina le han preguntado por esta decisión y ella ha dado una respuesta de tal calado que no va a dejar a nadie indiferente.

"España ya lleva años, aunque hayan hecho lo del Benidorm Fest, que ha mostrado poco interés por Eurovisión. Quitando el año en el que ganó Chanel. Ese año quedamos muy bien porque hubo interés y se pusieron todos los medios", ha defendido.

Acto seguido, Karina ha defendido que "cuando pasa eso, las cosas salen bien". "Que se haya retirado España ahora, pues si no lo tenían claro y no tenían tampoco medios...", ha expresado, antes de plantear qué se puede hacer con el dinero que se invierte.

"Estamos pasando una crisis bastante gorda económicamente hablando y para gastarse el dinero en Eurovisión, para quedar los últimos, pues mira, en mi opinión, más vale que no vayamos y que ese dinero se lo pasen a sanidad, por ejemplo. Digo la sanidad porque yo me he operado por la sanidad pública, claro", ha razonado.

Karina ha justificado que hace falta darle "un poquito de dinero a los profesionales, a los médicos". "Lo agradeceremos mucho, indudablemente, y lo agradecerán los que vengan. Resumiendo, que no me parece mal, porque para ir sin interés, como dicen lo del chiste, para ir para nada, más vale no ir", ha expuesto.

"Desde que ganó Salomé, desde el 69, siempre, y te lo digo con un poco de conocimiento de causa, España no ha querido volver a ganar Eurovisión. No hemos querido. España ha estado como muy reacia a volver a ganar un festival de Eurovisión", ha justificado en su entrevista en El Español.