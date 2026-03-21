Uno de los periódicos de referencia de Grecia habla como muy pocos de lo que está haciendo Sánchez con Trump

Pedro Sánchez se ha convertido en uno de los protagonistas de los últimos meses no solamente en España. El presidente español ha copado una buena cantidad de titulares en todo el mundo por su postura contraria a la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán.

Su rechazo rotundo, con el 'No a la guerra', a que la Administración Trump use sus dos bases militares en España para seguir golpeando Irán, le ha convertido en uno de los líderes referentes en Europa, marcando el camino de Bruselas.

Tal es su efecto que uno de los diarios de referencia de Grecia, Ekathimerini, ha publicado un análisis sobre la trayectoria de Sánchez, pero sobre todo por los ecos de su liderazgo en Europa.

En el análisis, escrito por Nektaria Stamouli, recupera la popular columna satírica de Bruselas, Le Chou, de 2022, en la que hablaba de que "Pedro Sánchez, elegido como el próximo James Bond, dejará la política".

"Ha inspirado a la izquierda en toda Europa"

"Unos meses después, en noviembre de 2023, 'Perro', como se le apoda, fue reelegido por tercera vez", ha contado al inicio del artículo, antes de reconocer que ahora su figura ha destacado por completo.

"Convertido en uno de los críticos europeos más acérrimos del presidente estadounidense Donald Trump, Sánchez se encuentra en una posición similar a la del expresidente francés Jacques Chirac, quien desafió a los estadounidenses oponiéndose a su invasión de Irak en 2003", ha puesto en valor.

Desde el medio griego han reconocido que el líder español "también ha inspirado a la izquierda en toda Europa, que lucha por recuperar el impulso perdido". "Grecia no es una excepción. Mientras la escena política de izquierdas sigue buscando una figura a la que unirse, el primer ministro español está siendo invocado como paradigma en los últimos días", ha razonado.

Repaso a su trayectoria

El citado medio hace un repaso a la trayectoria del "carismático político de 54 años", que inició su "ascenso como un ajeno al partido socialista PSOE, recorriendo España de punta a punta en su Peugeot, recabando apoyos en 2015, y ahora cumple su octavo año como presidente del gobierno".

"Su capacidad para adaptar su ideología le ha valido el apodo de 'sanchismo', que sus rivales utilizan para insinuar una falta de principios y una sed de poder a cualquier precio, mientras que sus partidarios lo ven como una estrategia de gobierno pragmática, progresista y resiliente", ha expuesto.

Elías Dinas, profesor de ciencias políticas y titular de la cátedra suiza en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, ha explicado al citado medio que Sánchez "está haciendo lo que hizo Andreas [Papandreou] entre 1977 y 1985: convertir la izquierda-derecha en derecha-antiderecha".

Tras recordar los casos de corrupción de Ábalos y Santos Cerdán, además de la derrota electoral del pasado domingo en Aragón, han recordado que Sánchez "es también el único líder europeo que ha cuestionado abiertamente la decisión del presidente estadounidense de iniciar una guerra con Irán, calificando el conflicto de injustificado, peligroso e ilegal, y ordenando el cierre de las bases conjuntas españolas a los aviones militares estadounidenses".

Kostis Kornetis, profesor adjunto de historia contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid, ha puesto en valor que el líder del Ejecutivo ha sido capaz de unificar "a un amplio sector del electorado, desde la centroizquierda y los socialdemócratas hasta la izquierda radical, grupos especialmente sensibles a las cuestiones de derecho internacional y diplomacia multilateral".