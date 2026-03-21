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Un profesor de la Universidad de Harvard dice con una claridad asombrosa qué le parece la postura de Sánchez con Trump
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Un profesor de la Universidad de Harvard dice con una claridad asombrosa qué le parece la postura de Sánchez con Trump

Pocos han hablado con mayor rotundidad.

Sergio Coto
Sergio Coto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la comparecencia de este viernes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la comparecencia de este viernes.Europa Press News / Getty Images

El profesor de la Universidad de Harvard Dani Rodrik, economista que centra su investigación en la globalización, el crecimiento y el desarrollo económico, ha concedido una entrevista al diario El País en la que ha hablado como pocos de la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En primer lugar, ha asegurado que la geopolítica "ha noqueado a la economía como principio rector de las relaciones internacionales" y es ahora mismo "la variable prioritaria cuando hablamos de economía, y cuando hablamos de casi cualquier cosa".

"El principal riesgo para la economía global no es la inflación, no son los déficit públicos de EE UU, el declive del dólar, la posible burbuja en la IA o cualquier asunto que proceda del propio sistema económico: es que sigan cayendo bombas", ha destacado en su respuesta.

El profesor de la Universidad de Harvard ha justificado que "estamos en medio de una transición hacia un mundo multipolar, en el que las potencias medianas van a desempeñar un papel fundamental". "Y no sé si nos damos cuenta de la revolución que eso supone", ha añadido.

Dani Rodrik ha asegurado que países como Canadá, Brasil, India, Alemania o España "tienen ya una voz nítida". "Y en especial creo que las potencias medias europeas, como Alemania y sí, España, tienen una enorme responsabilidad: Europa es una especie de modelo de referencia para el mundo", ha señalado.

"La UE tiene que entender que Estados Unidos ya no es un aliado fiable: Trump es el principal riesgo, la primera fuente de incertidumbre e inestabilidad en el mundo. Y el trumpismo obliga a invertir la lógica del proyecto europeo", ha explicado.

La postura de Pedro Sánchez

Lo más curioso es que no le ha hecho falta que le preguntaran por el 'No a la guerra' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rechazo al uso por parte de Estados Unidos de sus dos bases militares en España para dejar una opinión rotunda sobre él.

"Me parece un acierto la postura del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se ha pronunciado con tanta claridad, con esa contundencia sobre Gaza, sobre Irán y sobre Trump", ha expuesto.

Para Dani Rodrik, Sánchez "es un ejemplo para Europa" y ha defendido que "ojalá la UE hubiera sido igual de lúcida, en lugar de meterse en esa carrera por satisfacer a Trump". "Esa sumisión a Trump no tiene ningún sentido", ha añadido.

"Es inútil pensar que dándole lo que quiere se va a calmar. Europa debería definir con claridad sus objetivos, sus intereses, siempre desde sus valores. Eso es exactamente lo que ha hecho España: plantarse ante las agresiones de Trump", ha sentenciado.

Sergio Coto
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Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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