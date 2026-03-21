Un profesor de la Universidad de Harvard dice con una claridad asombrosa qué le parece la postura de Sánchez con Trump

El profesor de la Universidad de Harvard Dani Rodrik, economista que centra su investigación en la globalización, el crecimiento y el desarrollo económico, ha concedido una entrevista al diario El País en la que ha hablado como pocos de la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En primer lugar, ha asegurado que la geopolítica "ha noqueado a la economía como principio rector de las relaciones internacionales" y es ahora mismo "la variable prioritaria cuando hablamos de economía, y cuando hablamos de casi cualquier cosa".

"El principal riesgo para la economía global no es la inflación, no son los déficit públicos de EE UU, el declive del dólar, la posible burbuja en la IA o cualquier asunto que proceda del propio sistema económico: es que sigan cayendo bombas", ha destacado en su respuesta.

El profesor de la Universidad de Harvard ha justificado que "estamos en medio de una transición hacia un mundo multipolar, en el que las potencias medianas van a desempeñar un papel fundamental". "Y no sé si nos damos cuenta de la revolución que eso supone", ha añadido.

Dani Rodrik ha asegurado que países como Canadá, Brasil, India, Alemania o España "tienen ya una voz nítida". "Y en especial creo que las potencias medias europeas, como Alemania y sí, España, tienen una enorme responsabilidad: Europa es una especie de modelo de referencia para el mundo", ha señalado.

"La UE tiene que entender que Estados Unidos ya no es un aliado fiable: Trump es el principal riesgo, la primera fuente de incertidumbre e inestabilidad en el mundo. Y el trumpismo obliga a invertir la lógica del proyecto europeo", ha explicado.

La postura de Pedro Sánchez

Lo más curioso es que no le ha hecho falta que le preguntaran por el 'No a la guerra' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rechazo al uso por parte de Estados Unidos de sus dos bases militares en España para dejar una opinión rotunda sobre él.

"Me parece un acierto la postura del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se ha pronunciado con tanta claridad, con esa contundencia sobre Gaza, sobre Irán y sobre Trump", ha expuesto.

Para Dani Rodrik, Sánchez "es un ejemplo para Europa" y ha defendido que "ojalá la UE hubiera sido igual de lúcida, en lugar de meterse en esa carrera por satisfacer a Trump". "Esa sumisión a Trump no tiene ningún sentido", ha añadido.

"Es inútil pensar que dándole lo que quiere se va a calmar. Europa debería definir con claridad sus objetivos, sus intereses, siempre desde sus valores. Eso es exactamente lo que ha hecho España: plantarse ante las agresiones de Trump", ha sentenciado.