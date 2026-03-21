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Pedro Sánchez dice que el nuevo disco de Gorillaz es "una delicia" y Manu Guix se corona con su reacción
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Pedro Sánchez dice que el nuevo disco de Gorillaz es "una delicia" y Manu Guix se corona con su reacción

"Siempre en mi equipo".

Sergio Coto
Sergio Coto
Fotomontaje de Pedro Sánchez y Manu Guix.
Fotomontaje de Pedro Sánchez y Manu Guix.Getty Images

El compositor, cantante, pianista y director musical Manu Guix, conocido por ser el director musical y profesor de Operación Triunfo (OT), ha dejado una de las reacciones más compartidas al último mensaje que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este viernes en la red social X.

El líder del Ejecutivo, después de un día muy movidito, con un Consejo de Ministros extraordinario bastante convulso tras el plantón durante varios minutos de los ministros de Sumar y la decisión de aprobar dos reales decretos para proteger a los ciudadanos de la subida de costes derivada de la guerra en Irán, ha decidido relajarse un poco.

Lo ha hecho después de anunciar desde La Moncloa las 80 medidas que han salido adelante: entre las que se encuentran la rebaja del IVA de la electricidad, del gas, de los carburantes, bono social eléctrico y térmico, congelación temporal de los precios del alquiler y prórroga de dos años para los contratos de alquiler que acaban en los próximos meses, hasta el 31 de diciembre de 2027.

A última hora de la tarde, al ver una entrevista de la banda Gorillaz en el diario El País, el presidente del Gobierno no ha desaprovechado la ocasión para dejar muy claro qué le parece su nuevo disco.

"El nuevo disco de Gorillaz es una delicia, altamente recomendable. ‘The Manifesto’ es una pasada. Y después de leer su entrevista… ¡aún más!", ha señalado Sánchez en el mensaje.

En el tuit, que suma más de un millón de visualizaciones y más de 12.000 me gusta, ha compartido la entrevista. En ella, Damon Albarn, cofundador de la banda, asegura que cree "que nos inclinamos por el socialismo". "Definitivamente, somos de izquierdas al 100%", ha contestado.

La reacción de Manu Guix

Lo más llamativo es que, al ver el mensaje de Sánchez, Manu Guix no ha dudado en aclarar en dos frases qué opinión le merece el presidente del Gobierno tras todo lo que ha pasado en las últimas semanas.

"Un presidente que diga no a la guerra y que el nuevo disco de Gorillaz es una delicia. Siempre en mi equipo", ha expuesto en su réplica en la red social X, sumando más de 6.000 me gusta en algo más de 12 horas.

No ha sido la única persona que ha reaccionado al tuit de Sánchez, algunos han mostrado su sorpresa porque esté recomendando Gorillaz en 2026, hablan de "plot twist del año" y "no entraba en mi bingo".

Sergio Coto
Sergio Coto
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Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

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