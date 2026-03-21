El análisis de 'The Telegraph' sobre lo que dijo Felipe VI de la Conquista de América va a generar un lío enorme en España

Las palabras que Felipe VI mencionó el pasado lunes sobre la Conquista de América siguen dando la vuelta al mundo. No han sido pocos los medios internacionales que han hablado de ello y, este sábado, ha sido el turno del prestigioso diario británico The Telegraph, con un análisis que va a generar un lío enorme en España.

El monarca español visitó la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena y no dudó en reconocer que "hubo mucho abuso" durante la Colonización. "Es importante sacar lecciones porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder", aseguró.

"Desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que, de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más", razonó.

Tras estas palabras, desde el medio británico The Telegraph han asegurado que "el rey de España es acusado de adoptar una postura progresista respecto al colonialismo". "El primer ministro socialista podría estar detrás del cambio de postura de Felipe VI respecto al reconocimiento del pasado imperial", ha destallado en el subtítulo de la noticia.

"Felipe VI enfureció esta semana a los conservadores españoles tras admitir que los conquistadores habían cometido 'muchos abusos' contra los pueblos indígenas", ha destacado el citado medio.

Desde The Telegraph aseguran que fuentes diplomáticas consideran que el cambio de postura de Felipe VI "probablemente fue obra de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español de centroizquierda, para impulsar las relaciones con México antes de una cumbre de líderes latinoamericanos que se celebrará en Madrid a finales de este año".

Antes Ayuso que Feijóo

De hecho, algo sorprendente es que se han hecho eco antes de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el asunto, que de las del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Los sectores de la derecha española sospechan que el señor Sánchez tuvo algo que ver con el aparente cambio de postura del rey, porque el presidente del Gobierno ha introducido una serie de políticas progresistas en torno a la memoria histórica de España desde que llegó al poder", ha destacado.

Pero también han recordado lo que han hecho otros monarcas internacionales. Es el caso del rey Felipe de Bélgica, que en 2020 expresó su "más profundo pesar" por la violencia colonial en el Congo; o Carlos III, que expresó su "dolor personal" por el papel del Imperio Británico en el comercio de esclavos.