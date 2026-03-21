Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El análisis de 'The Telegraph' sobre lo que dijo Felipe VI de la Conquista de América va a generar un lío enorme en España
Virales
Virales

El análisis de 'The Telegraph' sobre lo que dijo Felipe VI de la Conquista de América va a generar un lío enorme en España

Se acuerda, de primeras, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sergio Coto
Sergio Coto
Foto de archivo de Felipe VI y Pedro Sánchez.
Foto de archivo de Felipe VI y Pedro Sánchez.Getty Images

Las palabras que Felipe VI mencionó el pasado lunes sobre la Conquista de América siguen dando la vuelta al mundo. No han sido pocos los medios internacionales que han hablado de ello y, este sábado, ha sido el turno del prestigioso diario británico The Telegraph, con un análisis que va a generar un lío enorme en España.

El monarca español visitó la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena y no dudó en reconocer que "hubo mucho abuso" durante la Colonización. "Es importante sacar lecciones porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder", aseguró.

"Desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que, de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más", razonó.

Tras estas palabras, desde el medio británico The Telegraph han asegurado que "el rey de España es acusado de adoptar una postura progresista respecto al colonialismo". "El primer ministro socialista podría estar detrás del cambio de postura de Felipe VI respecto al reconocimiento del pasado imperial", ha destallado en el subtítulo de la noticia.

"Felipe VI enfureció esta semana a los conservadores españoles tras admitir que los conquistadores habían cometido 'muchos abusos' contra los pueblos indígenas", ha destacado el citado medio.

Desde The Telegraph aseguran que fuentes diplomáticas consideran que el cambio de postura de Felipe VI "probablemente fue obra de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español de centroizquierda, para impulsar las relaciones con México antes de una cumbre de líderes latinoamericanos que se celebrará en Madrid a finales de este año".

Antes Ayuso que Feijóo

De hecho, algo sorprendente es que se han hecho eco antes de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el asunto, que de las del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Los sectores de la derecha española sospechan que el señor Sánchez tuvo algo que ver con el aparente cambio de postura del rey, porque el presidente del Gobierno ha introducido una serie de políticas progresistas en torno a la memoria histórica de España desde que llegó al poder", ha destacado.

Pero también han recordado lo que han hecho otros monarcas internacionales. Es el caso del rey Felipe de Bélgica, que en 2020 expresó su "más profundo pesar" por la violencia colonial en el Congo; o Carlos III, que expresó su "dolor personal" por el papel del Imperio Británico en el comercio de esclavos.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

TERRITORIO PARADORES

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos