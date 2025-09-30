Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Va a un bar de Cataluña, pide un batido y le cobran un nuevo impuesto: muchos temen empiece a ser común en toda España

Por lo que dicen en comentarios está mal cobrado. 

Gracias a las redes sociales, todo el mundo puede enterarse al momento de los nuevos cobros que se están implementando en la hostelería. Es habitual que una persona vaya a un local, pida algo y al ver en el ticket algo que no le cuadra hacer una foto y subirlo a redes. 

Esto ha ocurrido recientemente con un cobro inusual en un bar de Cataluña —se sabe porque el ticket está en catalán— que ha mostrado en su perfil en la red social de Elon Musk el perfil Soy Camarero, llevado por Jesús Soriano. 

En el ticket se puede ver que hay cuatro productos y un suplemento. Los productos son dos cruasanes, un café con leche y un batido, que lleva consigo un suplemento de 20 céntimos por ser una bebida azucarada. 

"La primera vez que veo un suplemento por (bebida con azúcar)", ha escrito Soy Camarero junto al ticket en cuestión. Esto ha dejado cientos de comentarios en pocas horas y se ha generado un curioso, y también enriquecedor debate, sobre el asunto. 

Un usuario señala que desde hace un tiempo existe en Cataluña un impuesto a las bebidas azucaradas para intentar que los ciudadanos moderen su consumo y puede que, en este caso, el bar en cuestión haya decidido cobrarle aparte en vez de sumarlo al precio del batido. 

"En Catalunya tenemos un impuesto sobre bebidas azucaradas entre otros muchos, pero se supone que va incluido en el batido, cobrar el suplemento me parece ridículo, por la misma regla de tres deberían cobrar por cada azucarillo", dice esta persona. 

Otros se quejan del cobro: "Igual, ya que están normalizando cobrar por ese tipo de chorradas (en la puta vida he cobrado yo a un cliente por un segundo sobre de azúcar), hay que normalizar el decirles 'mira, como cobráis estas mierdas, voy a dejar de venir'". 

"El suplemento de bebidas azucaradas se cobra, y puede ir desglosado o incluido en el precio. En éste caso a pesar de estar desglosado está mal aplicado, el impuesto debe ir después del IVA. En éste ticket se está cobrando IVA también del impuesto. Un impuesto NO paga IVA", explica otro. 

