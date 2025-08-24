Va a un bar con su hijo, el camarero le da una piruleta y se forma el lío del siglo por lo que le dice la amiga

La usuaria de la red social X @Con.N.de.Noelia ha relatado en un tuit la discusión que ha tenido con una amiga tras ir a un bar. Ambas llevaron a sus respectivos hijo e hija y el lío se forma por lo que dice la amiga después de que el camarero diese de regalo al niño una piruleta.

"La he tenido con una amiga, resulta que ella es un poco sectaria anti-azúcar, sobre todo con la niña", ha advertido al principio del tuit, que ha acumulado miles de visualizaciones en apenas unas horas. Cuando habla de "sectaria" ha aclarado que lo considera así porque llega "al extremo".

"El camarero le dio a mi niño una piruleta de estas de corazón y él me pidió permiso para abrirla, le dije que sí. Pues va la tía y me suelta: 'En mi presencia no le dejes comer eso, que luego mi hija quiere'", ha continuado.

Lo que le molestó fue "el tono de orden" y le acabó contestando que "en su presencia y en la de cualquiera mi hijo iba a seguir haciendo lo que yo le dejara que hiciera, que no era mi problema lo que ella quiere para su hija".

En cuanto a reacciones, una de las más destacadas ha sido la de @flamenquinus, advirtiendo que la actitud "nefasta" de la amiga no le impida darse cuenta o aceptar "lo nocivo que es el azúcar y los carbohidratos en las cantidades enormes en las que lo consumimos hoy en día".

Noelia ha contestado que es "plenamente consciente" de lo importante de una alimentación equilibrada y sana. "En su caso es una obsesión, no es equilibrio llegando incluso a prohibirle algunas frutas", ha replicado. Sin embargo, ha aclarado que lo que le molestó es que "pretendiera que yo prohibiera una piruleta a mi hijo solo por estar ellos presentes".