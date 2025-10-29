Va a un colegio y alucina al comprobar lo que pesan las mochilas de los alumnos

Un vídeo viral muestra a varios estudiantes con mochilas de hasta nueve kilos y reabre el debate sobre el peso que cargan los niños cada día.

“Parecen sherpas”. Así arranca el vídeo que ha hecho reflexionar a miles de personas sobre algo tan cotidiano como el peso de las mochilas escolares. La pieza, que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra a un hombre visitando un colegio y pesando con una báscula portátil los bolsos de varios alumnos. El resultado deja claro que la carga diaria de muchos estudiantes sigue siendo un problema real.

El reportaje empieza con imágenes de niños y adolescentes caminando con mochilas visiblemente llenas. “Mochilas escolares con exceso de peso”, puede leerse en pantalla mientras se suceden las mediciones: 7,3 kilos, 8,2, 6,1, 9,1, 6,6 y 4,6 kilos, según el registro de la báscula.

Entre pesaje y pesaje, el autor charla con los alumnos. María, de tercero de la ESO, reconoce que su mochila de 7,3 kilos “pesa menos de lo normal”. Otra estudiante, cuya mochila llega a 8,2 kilos, dice que hay días que lleva más, “y hoy es poco peso”. Irene, de segundo de bachillerato, aparece con 6,1 kilos. Nicolás, de sexto de primaria, con 9,1. Y Candela, hija de una profesora, con 6,6 kilos “aunque hoy me falta un libro”.

Las imágenes también incluyen el testimonio de un hombre adulto que recuerda que “ya hace 40 años se hablaba del peso de los libros y del daño que podía causar en la espalda”, y propone que los colegios dejen los libros en clase para reducir la carga.

El vídeo cierra con una madre explicando que la mochila de su hijo, de 4,6 kilos, va vacía de agua “porque la botella está vacía”, y aun así incluye todo lo necesario: “El libro de cada curso, la carpeta y el estuche”.

Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Española de Pediatría (AEP), la mochila de un niño no debería superar el 10% o 15% de su peso corporal. Pero la mayoría de los protagonistas del vídeo cargan bastante más. De ahí que muchos usuarios hayan vuelto a pedir en redes soluciones prácticas, como taquillas en los colegios o el uso de mochilas con ruedas.

Las redes no se callan



En TikTok, donde el vídeo supera ya las cien mil visualizaciones, las opiniones se han dividido entre la resignación, la nostalgia y el humor. “Esto lleva pasando toda la vida y nunca ha pasado nada”, comenta @Rafa. Otros, como @Alconchelera MaryCarmen, se muestran más alarmados: “Es una barbaridad lo que pesan las mochilas”.

También hay quien propone soluciones: “¿Tan sencillo es dejar los libros en clase? Si la solución está ahí, la cuestión es querer ponerla”, dice @Javi Enciso Sánchez. “Los libros deberían venir por trimestres”, añade @Isi.si. Y no falta el enfoque práctico: “Deberían poner casilleros en todos los colegios”, sugiere @Santipienso.

El humor, como siempre, también ha encontrado hueco. “Así se ponen fuertes”, ironiza @Gixxer. “A mí en 3º de la ESO me pesaba 15 kilos, luego en la carrera pesaba lo que pesa un boli bic”, recuerda @litecxassm0. Y uno de los comentarios más compartidos (y divertidos) es el de un usuario anónimo: “La mía solo lleva un paquete Winston largo, una Red Bull y un vaper de cherry ice”.

Entre la risa y la queja, el debate sigue abierto. Y aunque el vídeo parece anecdótico, muchos padres y profesores lo han aprovechado para recordar que la espalda de los chavales no es un gimnasio portátil.