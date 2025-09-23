Va a comer a casa de su madre, enseña lo que le ha hecho con dos fotos y su tuit no puede ser más acertado

Volver a comer a casa de los padres después de pasar un tiempo fuera o ir a casa de la abuela es un claro sinónimo de que ese día se va a comer por encima de la media. Por ello, no es raro ver en publicaciones de redes sociales como X, TikTok o Instagram ver platos hasta arriba cuando han ido a casa de sus padres.

Uno de los usuarios que ha dado más hambre a media X, la red social anteriormente conocida como Twitter, ha sido Sergio Quintial (@kintiman), que ha publicado dos imágenes de lo que le han servido en casa.

"Hoy comida dónde mi madre, va a trabajar por la tarde quién yo os diga", ha escrito el tuitero, junto a los dos fotografías. En una de ellas se puede ver unas alubias con morcilla, panceta y chorizo y en la otra un estofado de ternera con patatas, zanahorias y guisantes. Además, también se puede ver una barra de pan para completar la comida.

La publicación de Quintial ha tenido éxito entre los usuarios de la plataforma y en pocas horas ha superado las 12.300 visualizaciones y los más de 220 me gusta.

Las respuestas que ha recibido todas van en la misma dirección: la siesta tras esa opulenta comida. "Siesta y tormenta", le ha dicho un primer usuario. "Como la comida de las madres, no hay nada. Es volver a tu hogar, tu infancia. Cuánto echo de menos a mi madre", ha comentado un segundo.

"Llévate un equipo de reanimación para la siesta por si acaso", le ha dicho otro, preguntándole si el menú llevaba incluido la botella de vino y los digestivos posteriores.

"Yo, cuando como fabes, no como segundo plato. Eso es de superhéroes!!!", ha reconocido un tercer tuitero en el tuit, alabando esa capacidad para comerse todos esos platos.