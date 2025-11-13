Va a comprar un piso, explica que su madre está ya mayor y lo que le responde la vendedora es increíble: "La frase más bestia que he escuchado"

La llave de un piso con un llavero en forma de casa.

Juan Reyes, agente inmobiliario con más de 11.000 seguidores en TikTok, está dando mucho de qué hablar con la escena que ha vivido mientras enseñaba un piso. Una anécdota que ha compartido en su cuenta de la red social.

El especialista asegura sin dudar que se trata de "la frase más bestia" que ha "escuchado nunca enseñando un piso": "La dijo una propietaria de unos 90 años delante de todos los clientes".

"El piso estaba perfecto, nada que objetar. La compradora, una señora de unos 70 años, parecía que estaba buscando algún tipo de excusa como para descartarlo. Y la encontró en el baño. La señora va y dice: 'Mi madre no cabe en este baño, es muy pequeño'. A lo que la propietaria le pregunta: '¿Cuántos años tiene su madre?'. 94. Y sin pestañear dice: 'Se va a morir", relata Reyes.

"Da igual, se va a morir"

"La compradora le contesta: 'Qué va, si mi madre está mejor que yo'. Y la propietaria repite e insiste: 'Da igual, se va a morir'", cuenta.

El propio agente inmobiliario admite que fue un momento "tierra, trágame" de manual, aunque ensalza la tranquilidad con la que la otra persona encajó el comentario: "No sé qué me impactó más, si la brutalidad de la frase o la serenidad con la que la encajó la otra. Cosas que pasan cuando enseñas pisos".

"Sonó muy fuerte"



En los comentarios, muchos usuarios aseguran que lo que dijo la propietaria tiene toda su lógica, y el propio Reyes ha respondido: "Sí, pero sonó muy fuerte. No veas cómo me quedé".

Otros han especulado con que quizá la dueña del piso no quería realmente venderlo, a juzgar por esa expresión. Pero el agente inmobiliario ha negado la mayor y ha asegurado que, de hecho, se vendió poco después de esa escena.

"Para ser honestos, la señora tenía una filosofía de vida que me comentó por encima y realmente es envidiable", reconoce él mismo.