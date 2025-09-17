Va a comprar una pulsera y una niña pequeña le da una lección que no olvidará

No es es la primera vez que vemos que los más pequeños de la casa no dejan de sorprendernos, haciendo preguntas o dando respuestas que muchas veces hacen reflexionar a los adultos.

Este ha sido el caso que ha vivido Mathias (@MathiasChu), quien ha contado a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una anécdota que ha vivido con una niña pequeña a la que ha ido a comprarle una pulsera y que le ha dado toda una lección.

"Ayer estaba en la plaza tirado y vienen dos nenas a vender pulseras: -Hola, ¿quieren una pulsera? -Dale, yo les compro", ha comenzado contando el usuario, rememorando la escena.

"*Me empiezan a mostrar todos los modelos que tenían*", ha añadido el tuitero, quien, tras mirar todas las combinaciones de colores posibles, les hizo una pregunta a las pequeñas de la que todavía se arrepiente.

"-¿No tienen una con colores para varón? -Los colores son colores, no hay colores para varón. -Ok, tenés razón, dame esa. Trolleado por una nena de 9 años", ha comentado el tuitero entre risas.

Para concluir el tuit, el cual ya ha superado las 2,6 millones de visualizaciones y los 78.000 'me gustas', el usuario ha adjuntado una fotografía de su adquisición, una pulsera de cuentas con bolitas lilas, negras y verdes agua.

"Jajaja es buenísimo cuando terminas avergonzado así. Pone en perspectiva cómo pasa el tiempo y cambian las cosas"; "Te hicieron deconstruirte unas nenas de 9 años maestro, cierren el estadio"; "Jajajaja trolleado no, educado. ¡Un 10 a las niñas!", han comentado algunos usuarios.

Unos comentarios a los que el tuitero les ha dado toda la razón, mostrando su satisfacción con la respuesta de las niñas: "Me pareció fabulosa su respuesta siendo que me podía haber dado directamente una con bolitas azules".