Va a una entrevista de trabajo, pide las condiciones y la respuesta del de RRHH es ilegal en algunos países

El problema de dejar por escrito lo que se dice por WhatsApp, sobre todo en conversaciones profesionales, es que luego te pueden pintar la cara y criticarte en las redes sociales.

En las últimas horas ha dado que hablar la conversación que han tenido por WhatsApp una persona de Recursos Humanos y un aspirante a una vacante. Lo que ha llamado la atención es que la persona que tiene que contratar no ha querido darle casi ninguna indicación acerca del trabajo.

"Aspiración salarial", le pide el de RRHH. El aspirante, como no podía ser de otra forma, le responde que antes de eso tiene que saber cuáles son las funciones, el horario, el tipo de contrato y la modalidad.

"Todo se indica en la entrevista", le comenta. A lo que añade: "En ese caso, también en la entrevista, te indicaría la aspiración porque va acorde con la información que te solicito". Y ojo porque el de RRHH lo descarta: "Bueno mirando la actitud no, muchas gracias".

"No pueden pretender que un trabajador les dé una aspiración laboral sin tener claras las condiciones de trabajo porque puede ser mucho o poco", dice finalmente el aspirante descartado entre risas.

En los comentarios, una usuaria ha dicho que, por ejemplo en Canadá, es ilegal publicar una vacante sin poner el salario y qué tiene que hacer el trabajador. "En Canadá es ilegal publicar una vacante sin indicar el salario, lo que necesitan del candidato y las actividades que debes realizar. Incluso para una demanda laboral, esa publicación sirve como prueba si no te cumplen las condiciones de trabajo", comenta.

Y otro pone sobre la mesa un cambio de paradigma que ha vivido al hacer entrevistas: "Yo antes iba a las entrevistas con todo el foco puesto en gustar. Hace ya tiempo que mi foco es principalmente que me gusten ellos, y luego ya veremos si acepto el trabajo. Lo mejor que te podía pasar es no acabar en un sitio así".