Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Entran unos clientes, piden un café para la terraza y lo que se encuentra luego la camarera es un esperpento
Virales

Virales

Entran unos clientes, piden un café para la terraza y lo que se encuentra luego la camarera es un esperpento

"Qué miserable que es la gente".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una mesa libre en la terraza de un bar.Getty Images

La escena que ha tenido que vivir la camarera de un bar cuando unos clientes le han pedido un café para tomar en la terraza le ha indignado y es una de esas historias que no ayudan a recuperar la fe en la humanidad.

"Qué miserable que es la gente... Estoy trabajando (en un bar) me vienen una señora y un señor a por un café con leche y un cortado, lo piden y se van a la terraza", explica en Threads la usuaria lucia_sequej.

En ese mismo mensaje, la trabajadora subraya que en el bar en el que trabaja no tienen servicio de terraza, pero admite que como los clientes no entraban a buscar los cafés acabó sacándoselos ella, pensando en que si era maja con ellos podría ganar clientela. 

"Una vez sacado me dicen que les cobre y allí ya les indico que vayan dentro a pagar. Y nunca han entrado y cuando me he querido dar cuenta se habían ido de la terraza sin pagar...", se lamenta la camarera.

En las reacciones, una persona da una idea para que a la trabajadora no le vuelva a pasar eso: "Cuando se pide se paga entonces". La propia usuaria ha respondido a eso: "Ya... si al final vamos a tener que hacer eso, pero hay clientes que no les gusta por si siguen pidiendo rondas... Ya no te puedes fiar de nadie".

La historia recuerda a la que contó hace unos días en TikTok otro camarero, el usuario @josehsm8, que también salió escaldado por querer ser amable con unos clientes.

"Me viene un grupo de chicos y me dicen: 'Perdona, ¿nos podemos sentar en esta mesa?'. A lo que yo les respondo: 'Esa mesa está reservada, chicos, lo siento mucho. No se puede", contó.

El hostelero subrayaba que "tenía el simbolito de la reserva en la mesa", el típico letrero en el que se puede leer "reservado": "Los chicos me vuelven a insistir y me dicen: 'Bueno, pero es que ahora no hay nadie, nos podemos sentar, ¿no?'. A lo que nosotros volvemos a repetirle que no, que la reserva está viniendo y que no se pueden sentar, dado que cuando la reserva llegue los van a pillar ahí".

"Total, que los chicos cogen y nos dicen: 'No se preocupen, que nosotros cuando venga la reserva nos vamos'. Nosotros en ese momento confiamos y les dijimos: 'Venga, sentaos'. Y viene la reserva. ¿A que no sabéis qué hicieron los chicos? Sí, familia, los chicos se quedaron ahí", se lamentaba el trabajador.

"Fuimos a la mesa a pedirles amablemente que se fueran y los chicos nos dijeron que no se iban, que todavía estaban bebiéndose una copa y que no se iban hasta que no se terminaran la copa. Por tanto, tuvimos que tener esperando a la reserva a otra mesa que se levantara y pudiéramos darla", recordaba. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 