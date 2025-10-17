Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Está en la cola para pagar en el Mercadona y acaba teniendo que contar a su psicóloga lo que ve hacer a una persona
Está en la cola para pagar en el Mercadona y acaba teniendo que contar a su psicóloga lo que ve hacer a una persona

Provoca una reflexión mucho más general sobre la importancia de los límites. 

La entrada a un supermercado de Mercadona en la localidad madrileña de San Sebastián de los reyes.GETTY

Paula Orell, una de las psicólogas más populares de TikTok con más de 237.000 seguidores, ha relatado la escena que vivió una de sus pacientes cuando estaba en la cola para pagar en el Mercadona, lo que le ha servido para hacer una reflexión más general sobre los límites que ponemos cada uno.

"Hoy en la primera sesión que he tenido me dice mi paciente: 'Paula, quiero saber qué se hace cuando estás en una cola y alguien se te cuela. Por ejemplo, ayer estaba en la cola del Mercadona y vino una tía con toda su cara y se puso delante de mí", relata la profesional.

"Le dije: 'Pues depende. Cuéntame primero qué hiciste tú'. Y me dice: 'Pues yo nada'. Y le dije: 'Vale, por normal general, cuando una persona no respeta tu espacio, físico o emocional, ¿tú pones límites?'. Y me dijo: 'No'. Y le dije: 'Vale, entonces me estás diciendo que lo que ayer pasó en el supermercado no es algo puntual. Es el reflejo de tu vida. Entonces ahora respóndeme qué es lo que quieres hacer tú cuando alguien se cuela delante de ti", relata.

"Y me dijo: 'Pues decirle a esa persona que no se cuele, que ahí estaba yo, que se ponga en la cola. Pero es que es decírtelo, Paula, y me parece súper incómodo'. Y le dije: 'Claro que es incómoda. Pero, ¿sabes quién ha generado esa incomodidad? Ella, que se ha colado, que no ha respetado tu espacio. ¿Y sabes lo que es más incómodo aún? Que tú consientas una vez más que alguien no te respete", destaca la psicóloga.

"No sólo se trata de la cola del súper"

A la luz de todo ello, lanza un mensaje bastante más general: "Siempre te vas a encontrar con personas que no van a respetarte y siempre tendrás la oportunidad de poder respetarte tú y sabes perfectamente que esto de lo que estamos hablando no sólo se trata de la cola del supermercado".

