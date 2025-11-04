Va al museo de Don Quijote en Ciudad Real y no da crédito al ver lo que se encuentra

Con una vida cada vez más frenética y el tiempo libre prácticamente disfrutado a contrarreloj, muchas veces estamos tan cansados que optamos por gastar nuestro tiempo de ocio en seguir prácticamente una rutina: una serie en Netflix, quedar para desayunar, unas cañas en el bar con los amigos...

Pero cuando paras te das cuenta de que realmente las opciones son mucho más amplias y, aunque otra de las grandes limitaciones es el dinero, hay una alternativa perfecta para poder disfrutar del arte, del ocio y de la cultura de una forma muy asequible: los museos.

Esto es lo que ha querido recordar la tiktoker Sara Ardi (@sara_ardi), quien ha subido un vídeo a su cuenta de la red scoial enseñando anonadada qué es lo que se ha encontrado al entrar al museo gratuito de Don Quijote, en Ciudad Real.

"He venido al museo de Don Quijote en Ciudad Real y está absolutamente vacío. Chicos, ¡es un museo gratis!", ha comenzado mencionando la usuaria, totalmente sorprendida con la escena que se ha encontrado al entrar.

"¿Vosotros sabéis lo guay que sería poner de moda quedar en los museos por la tarde? Y por la mañana, cuando cada uno pueda, ¿sabes?", ha reflexionado la creadora de contenido.

"A pasar la tarde en el museo. Y más ahora en invierno, que se está súper bien, que hace calorcito y encima aprendes, ves cosas preciosas...", ha relatado Ardi, intentando convencer a sus seguidores.

"Aquí hay una exposición. Bueno, hay varias exposiciones, me ha dicho la chica de la entrada. Me ha visto aparecer y me dice: ¡Ay qué bien, una persona joven en el museo!", ha expuesto la tiktoker.

"Y digo jolines tío, me ha dado pena, me da pena. Y digo: Voy a hacer un vídeo y voy a hacer un llamado a la gente de poner de moda ir a los museos", ha comunicado la usuaria

"¡Que es que son gratis! Que hay que visitar. El museo de Don Quijote, ¿me vais a decir? Bueno, bueno, se me pone la piel de gallina", ha asegurado la creadora de contenido.

"Y digo: 'A ver la exposición'. Que estoy en la primera sala aún, pero mira, que sí. Voy a seguir viendo el museo y espero que mucha gente se anime al ver este vídeo, ¿vale? Besitos", ha concluido Ardi.

En concreto, este museo está ubicado en la calle Ronda de Alarcos, 1 (Ciudad Real) y se puede visitar de martes a sábado de 10 a 14 de la mañana y de 17 a 20 de la tarde. Por su parte, los domingos el horario de apertura es de 10 a 14, ya que cierra los domingos por la tarde, así como todo el lunes.

"¡Qué maravilla que trates este tema!"; "Totalmente de acuerdo, el rato que echas ahí es entretenido y sin meter la mano en el bolsillo"; "Me parece una idea estupenda", han comentado algunos usuarios.

"A mi amiga desde el instituto le gustaba mucho la cultura y hacíamos esos planes. Es muy guay todo lo que hay para ver. ¡Y muchos de esos planes son gratis o muy baratos!", ha señalado otra internauta.