Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Va con su padre al supermercado, le piden el DNI y el cajero se queda de piedra al descubrir quién es él
Virales

Virales

Va con su padre al supermercado, le piden el DNI y el cajero se queda de piedra al descubrir quién es él

Una historia que ha encandilado a medio mundo. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Una cajera de supermercado.Philippe Dureuil / Getty

Más de tres millones de personas han leído en pocas horas la historia de una usuaria de X y de su padre en un supermercado y el maravilloso gesto que el cajero ha tenido con ellos dos. 

"Acompañé a mi papá al supermercado. En la caja le piden la tarjeta y el DNI, lo entrega y yo voy pasando las compras", ha empezado contando la usuaria, que vive en Argentina pero su historia ya ha traspasado fronteras. 

"Perdón... Le puedo agradecer por su servicio?", ha afirmado que le dijo el cajero a su padre, que en ese momento no escuchó correctamente el comentario y le pidió al trabajador repetirlo. 

"Puedo agradecerle por su servicio? No sé si les ofende o hace mal, por eso pregunto", le respondió el cajero del supermercado. Pero, ¿qué vio el cajero? Que su padre era un veterano que combatió en la Guerra de las Malvinas contra los ingleses, algo que queda reflejado en el DNI argentino. 

"No suele pasar esto, y sepan que ellos están orgullosos de serlo y se agradecen estos reconocimientos", ha dicho la hija en X, donde ha contado la historia y donde acumula más de tres millones de personas alcanzadas. 

La publicación, que ha cruzado el charco y ha llegado a España, se le ha llenado de mensajes de cariño y apoyo por el reconocimiento a su padre. 

"Este año vinieron dos veteranos al colegio para dar una charla y cuando terminaron los pibes se sacaban fotos y le pedían autógrafos. Se me aflojaron los mocos", le ha dicho una en X. 

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

"Ufff es así, mi papá es de los que sigue yendo a los colegios y jardines maternales a dar charlas. Yo me lloro todo cuando los veo recibir el cariño de la gente y la admiración de los nenes", ha respondido ella. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 