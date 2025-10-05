Va con su padre al supermercado, le piden el DNI y el cajero se queda de piedra al descubrir quién es él

Más de tres millones de personas han leído en pocas horas la historia de una usuaria de X y de su padre en un supermercado y el maravilloso gesto que el cajero ha tenido con ellos dos.

"Acompañé a mi papá al supermercado. En la caja le piden la tarjeta y el DNI, lo entrega y yo voy pasando las compras", ha empezado contando la usuaria, que vive en Argentina pero su historia ya ha traspasado fronteras.

"Perdón... Le puedo agradecer por su servicio?", ha afirmado que le dijo el cajero a su padre, que en ese momento no escuchó correctamente el comentario y le pidió al trabajador repetirlo.

"Puedo agradecerle por su servicio? No sé si les ofende o hace mal, por eso pregunto", le respondió el cajero del supermercado. Pero, ¿qué vio el cajero? Que su padre era un veterano que combatió en la Guerra de las Malvinas contra los ingleses, algo que queda reflejado en el DNI argentino.

"No suele pasar esto, y sepan que ellos están orgullosos de serlo y se agradecen estos reconocimientos", ha dicho la hija en X, donde ha contado la historia y donde acumula más de tres millones de personas alcanzadas.

La publicación, que ha cruzado el charco y ha llegado a España, se le ha llenado de mensajes de cariño y apoyo por el reconocimiento a su padre.

"Este año vinieron dos veteranos al colegio para dar una charla y cuando terminaron los pibes se sacaban fotos y le pedían autógrafos. Se me aflojaron los mocos", le ha dicho una en X.

"Ufff es así, mi papá es de los que sigue yendo a los colegios y jardines maternales a dar charlas. Yo me lloro todo cuando los veo recibir el cariño de la gente y la admiración de los nenes", ha respondido ella.