Va a probar el bar más controvertido de todo Madrid y su pregunta es clara: "¿Dónde nos hemos metido?"

En Madrid hay bares y bares... y más bares. Terrazas, restaurantes, tascas, patios interiores, menús del día, cocina fusión, opciones gourmet... Las opciones gatronómicas en la capital son prácticamente infinitas.

Y, entre todas ellas, el creador de contenido sobre gastronomía @victorprous ha elegido uno de los bares más controvertidos de la capital madrileña para ir a probar su comida: el bar Una grande y libre (Casa Chen).

"Estoy en un barrio de Madrid, en un bar un poquito peculiar", ha comenzado diciendo el tiktoker al inicio del vídeo, enseñando los exteriores del bar, en el que se puede ver una bandera de España con una imagen del dictador Francisco Franco encima.

"Hola, buenas. ¿Chen? ¿Todo bien o qué? 27 años en España, ¿y cuál es la especialidad?", ha preguntado el creador de contenido al Chen, el dueño del bar, nada más llegar.

"Defender España y justicia", ha contestado el propietario, de origen chino. "¡No! Digo de comida!", ha contestado Víctor entre risas. "Los comunistas no quieren trabajar, quieren coger riquezas de los demás", ha añadido el dueño del local.

"¡Historia de España! La sanidad pública la ha hecho Franco, y seguridad social igual", ha comentado Chen, enseñando la decoración de su local, que es toda una oda al franquismo.

"¿Pero aquí se puede pagar en pesetas?", le ha preguntado el creador de contenido con ironía, a lo que el propietario del bar ha contestado que no.

"Me imagino que aquí lo más típico son tapas españolas, ¿no? Aunque las tortillas no las hacéis vosotros", ha comentado el tiktoker, enseñando unas tortillas ya precocinadas en una nevera.

"¿Sabes cortar jamón?", le pregunta Víctor a Chen, a lo que el dueño responde veloz: "Mejor que tú". "¿Estrella Damm? Pero Estrella Danm es catalana", ha apuntado también el tiktoker al ver esta marca de cerveza. "Sí, pero catalana es española", ha respondido Chen.

"¿Es que esta tapa la regaláis con la bebida? La ha cortado con rayo láser, joder. Que te pongan esta tapa con la bebida... A mí me da igual que sea chino, catalan o... Está bueno, ¿eh?", ha comentado Víctor al comerse la tapa de jamón serrano recién cortado.

"Toda la carta está compuesta de bocadillos, raciones y tapas típicas españolas", ha comentado el tiktoker. "¡Las tapas unidas como España!", ha exclamado el restaurador, llegando a la mesa con varias de sus tapas.

"Madre mía, ¿dónde me han metido, tío?", ha comentado el cámara y amigo del creador de contenido, quien no daba crédito a la situación.

"Ensaladilla rusa, esta no es española. Y con dos kilos de mayonesa, pero está buena. ¡8,50! Por este precio te comes una ración de pulpo en Galicia. Madrid se ha vuelto caro", ha analizado el tiktoker al probar el primer plato.

"Vamos con los torreznos, a ver qué tal, dice que son de Soria. Hostia, 12,50 euros, cuesta lo mismo casi que un menú del día. Digo yo que aquí se paga por la experiencia porque... 12,50...", ha censurado el usuario.

"Seguimos con la morcilla de Burgos, elaborada con sangre de cerdo. Hostia, este arroz no es tres delicias. Y tiene un toque a canela. 7 euritos, eh. Está muy bueno", ha asegurado, dándole su visto bueno.

"Pues vamos con mi plato preferido. Las patatas fritas no son naturales, el jamón tiene muy buena pinta, pero las patatas no son naturales. Si no fuera por las patatas, este plato sería un 10", ha afirmado, enseñando un plato de huevos fritos con patatas fritas y jamón serrano.

"No, esta quítala, tío. Que quite esta canción ya, si no me voy. Comer se come bien pero... ¿dónde nos hemos metido? Vamos a terminar rápido que aquí se está poniendo la cosa un poco tensa. Vamos con la sepia y nos vamos de aquí", ha apuntado el tiktoker al escuchar una canción fascista por megafonía.

"Sepia a la plancha, un poco de vegetación ahí y un trozo de limón con semillas. El 50% del plato es lechuga tirada. 16,50. Se mastica bien, chiclosa no está. Lo que pasa es que se ha quedado un poco fría. Y bien de ajito, ¿eh?", ha manifestado tras probar el último plato.

"Hemos comido cinco raciones, yo ya no tengo más ganas. 63 pavos, ¿no? Y el durito para el bote", ha apuntado el tikoker mientras oagaba. "Que pesado, tío. No se calla ni debajo del agua", ha comentado sobre Chen.