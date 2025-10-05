Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El restaurante de Madrid con una focaccia premiada en el que puedes comer por menos de 20 euros
Un nuevo sitio para apuntar en tu lista.

Alba Rodríguez Morales
Este plato representa uno de los platos italianos más sencillos: la focaccia. COOKPAD/Zaida Tejero Casado

Comer en Madrid centro por menos de 20 euros es cada vez un a tarea más difícil, por eso cuando salen opciones que están dentro de este rango de precio y, sobre todo, que están buenas, es imprescindible tenerlas en el radar.

Y para facilitarnos esta tarea, la usuaria de TikTok Lucía Eugena (@lucia.eugena) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok recomendando un restaurante italiano donde no solo puedes comer bien por unos 20 euros, sino que además cuenta con un plato premiado: su focaccia Araccia.

"Sitios para comer o cenar en Madrid por menos de 25 euros. Parece que comer bien en Madrid sin dejarte un dineral es prácticamente misión imposible. Pero es que, aunque no lo sepamos, todavía siguen quedando joyas ocultas por Madrid donde comer bien y barato sigue siendo posible", ha comenzado relatando Lucía al inicio del vídeo.

"Piotra Romana, en la calle Ponzano 93, es un restaurante que su concepto principal se basa en las pizzas romanas. ¡Pero es mucho más que eso! Focaccias creativas, entrantes que me dejaron literalmente sin palabras... Y es que detrás de este proyecto se encuentra un chef siciliano, Massimiliano Saieva, que fue pionero en llevar la pizza romana a Estados Unidos", ha explicado la tiktoker.

"Básicamente es un puto crack, y se nota muchísimo en sus platos. Mis recomendaciones en este restaurante son las croquetas carbonara con guanciale y pecorino, ¡qué locura! No tenéis ni idea de cómo estaban esas croquetas. El rebozado era finito, finito, finito...", ha subrayado Lucía.

"O sea, era como comerte una pasta carbonara, pero brutal. La pizza Colosseo: si te gusta la trufa y las setas, pídetela. O sea, ni preguntes", ha recomendado también la usuaria de la red social, justo antes de mencionar la joya de la corona del restaurante.

"Y la focaccia Araccia, o como se pronuncie. Esta focaccia tiene un premio. ¡Y está pa' que le den dos! Está hecha de porchetta romana, rúcula, cebolla caramelizada, mostaza de Dijon...", ha detallado la tiktoker.

"El precio aproximado por cabeza es de 20 euros. Por supuesto, esto es como todo. Si comes mucho, tienes muchísima hambre y, por ende, pides muchísimas cosas, pues sube el precio. Yo que soy de buen comer, con esas cantidades, o sea... salí llenísima", ha concluido Lucía.

