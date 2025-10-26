Va al supermercado a devolver una sandía sin ticket y sin producto: lo que hace genera muchas reflexiones

El creador de contenido @drian.creator, que cuenta con casi 30.000 seguidores en TikTok, ha relatado la anécdota mientras trabajaba en el supermercado Lidl con un cliente que quiso devolver una sandía, pero no tenía el ticket... Ni la sandía.

Drian ha remarcado durante el vídeo, que ha alcanzado 15.000 visualizaciones en apenas unas horas (y subiendo como la espuma), que él siempre ha estado dispuesto a encontrar una solución con aquellos clientes que tengan algún problema. Sin embargo, este en cuestión se le complicó de más.

"Vino a devolver una sandía sin la sandía y sin ticket, el hombre ya venía enfadado, hablando mal, gritando de malas maneras, me dijo que él muchas veces había venido sin ticket y se le había devuelto el dinero", ha explicado.

Sin embargo, Drian le replicó que sin ticket no puede hacer una devolución, y menos de una sandía, ya que funciona por peso y no sabría lo que pesaba, por lo que el precio variaría. "El hombre se puso como loco, incluso llegó a decir que quemaría el Lidl si hace falta. ¿Vas a quemarlo por una sandia? Madre mía", ha relatado.

Al final le comentó que no se preocupara y que siempre intenta darle una solución al cliente y le insistió en cuál era el procedimiento de devolución. Una vez todo dicho le propuso que entrara en el supermercado, cogiera otra sandía y se fuera con ella, sin pagar un solo euro.

"Me seguía discutiendo, que cómo era posible, que no podía ser, que le habían dicho que se podía devolver", ha recordado, pero el cliente seguía sin entrar en razón. Lo ha descrito como "un hombre muy complicado", por lo que finalmente Drian se marchó, no sin antes repetirle que podía llevarse una sandía.

"Él quiere seguir discutiendo, yo me fui, total, que a los pocos minutos vi cómo entraba, cogía la sandía y se iba", ha rematado. "Yo soy una persona que si el cliente me viene con un problema, le voy a dar una solución siempre, pero lo que no voy a hacer es discutir con alguien porque venía con ganas de discutir y ganar de cabrear, yo no entré al trapo y se fue", ha concluido.

Cientos de reacciones

El vídeo ha generado centenares de reacciones y muchos han apoyado a Drian, dándole la razón y poniendo sobre la mesa varios ejemplos vividos en primera persona. "Me vino un señor a cambiar una botella de sidra, que se la había llevado sin alcohol... La botella estaba vacía, decía que cuando se la terminó de beber, se dio cuenta y que la quería con alcohol", ha relatado la usuaria Gema.

"El cliente solo fue a discutir... Así son todos", ha defendido la usuaria Yennifer Villadiego.