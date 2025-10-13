Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Enseña lo que ha comprado en Lidl y hay lío: algunos dicen que es la perfección y otros, hartos, creen que es carísimo 

Muchos fans y muchos detractores. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un supermercado de Lidl.GETTY

La cadena de supermercados Lidl ha provocado un buen revuelo con uno de los últimos artículos que ha puesto a la venta en España y que anteriormente ya había generado una gran expectación en otros países.

Se trata de una gran magdalena de chocolate Dubái, un tipo de chocolate combinación de crema de pistacho, masa triturada y chocolate con leche que lleva meses provocando un auténtico furor en todo el mundo.

Ha sido la usuaria de TikTok @celiaroyo la que ha subido un vídeo a esa red social probando la magdalena y que en menos de un día supera los 20.000 'me gusta' y los 8.700 compartidos. 

"Voy a probar la magdalena de chocolate Dubái de Lidl. La han sacado como novedad y digo la tengo que probar. Encima, solo me ha costado 1,99. No me parece tan mal. A ver si va rellena", dice antes de cortarla.

"¡Va rellena! Bueno, no mucho, pero algo", celebra. Acto seguido la prueba y emite un veredicto rotundo: "¡Guau! Sabe muchísimo a pistacho. El sabor es muy potente. No sabe a chocolate normal, se nota que es especial. 10 de 10".

Las reacciones al vídeo se dividen entre los entusiasmados que quieren probarla cuanto antes y quienes, hartos del fenómeno del chocolate Dubái, critican que es muy cara. Entre estos últimos está una persona que señala: "¿2€ una magdalena ? Por ese precio te puedes comprar dos en otro lado".

"Ay no, basta con el chocolate Dubái", dice otro. Y otro, en ese mismo sentido: "Ya estamos hartos del pistacho, por dios". La propia usuaria ha respondido a quienes se quejan del precio: "Pues sí pero para probar una vez, y teniendo en cuenta que el chocolate Dubái es muy caro, no lo veo mal".

Pero el producto también tiene fans, y no pocos. "Los que os quejáis del precio luego vais a un café de especialidad y pagáis 5€ por una cookie", subraya una persona.

