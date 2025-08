Va a la terraza de un bar de Nerja y alucina con lo que otra clienta le ha dicho al camarero tras llevarle la cuenta

La usuaria @go_rocko ha revelado desde su perfil en la red social X la conversación que ha escuchado entre otra clienta y un camarero mientras estaba sentada en la terraza de un bar de Nerja, Málaga.

"Os juro que lo que acabo de oír y escuchar en una terraza de Nerja, es cierto y me da vergüenza ajena", ha revelado, antes de tallar paso a paso qué fue lo que la protagonista le dijo al trabajador.

Según su relato, la clienta dijo lo siguiente: "¿Nos traes la cuenta? Por cierto. ¿Cómo tienes el tema de encontrar camareros por aquí? Es que yo tengo un bar en Madrid y no me duran más de dos, tres meses".

"A todo esto, la señora con los pies sobre la otra silla. El chico le dice, fatal, no encontramos, pero bueno, ahora parece que nos apañamos", ha contado, antes de entrar en detalle sobre lo que ha pasado con la cuenta.

Después de que el trabajador le dijera que eran 13,90 euros, la protagonista propuso pagar mitad en tarjeta y mitad en efectivo. "Cóbrame 6,95€ a mí con tarjeta y 6,95€ a mi amiga en efectivo", propuso ella, a lo que el camarero añadió que no podía cobrar con tarjeta menos de 12 euros.

Él le propuso a la clienta que igual lo mejor sería que su amiga le diera el efectivo y así ella podía pagarlo con la tarjeta. Tras ello, soltó un comentario que le dejó flipando a la usuaria. "Bueno, vale. ¿Pero no hay una rebajita por ser colegas de gremio?", preguntó la protagonista.

"No, lo siento, pero tú mejor que nadie sabrás lo que cuesta", contestó el camarero, ante lo que ella sólo reaccionó con un escueto: "Bueno anda, pero...". Algo que ha dejado a la usuaria "FLI PAN DO" y que ha hecho que su mensaje acumule más de 1.000 me gusta.