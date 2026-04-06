Va a la oficina y su jefe le dice que no puede trabajar "tan contento": años después, le manda un contundente mensaje
"Me hizo pensar".
El experto en liderazgo, Albert Gómez Ibern (@albertg.ibern), que lleva 13 años liderando equipos, ha contado una anécdota que le ocurrió hace años con uno de sus jefes cuando trabajaba en una oficina. Ahora ha mandado un contundente mensaje que deja un cristalino aprendizaje para aquellos que alguna vez hayan vivido una situación parecida.
"No puedes venir tan contento a trabajar. Esto me lo dijo un jefe de ventas hace unos años. Yo iba a menudo a la oficina y un día se me acercó y me dijo: 'Tú siempre vienes muy feliz a la oficina. Te doy un consejo, no vengas tan contento porque da la sensación de que no trabajas, de que no tienes trabajo por hacer'", ha relatado.
En ese momento le "explotó la cabeza" y no llegó a entender por qué no podía estar contento en su trabajo y, en cambio, debía estar serio o apesadumbrado. Por ello se hizo una pregunta: "¿Desde cuándo trabajar serio significa trabajar mejor?".
Un mensaje años después
Ahora se plantea: "¿Desde cuándo disfrutar de tu trabajo implica que no estás comprometido?". De hecho, ha destacado que es "muy importante trabajar feliz". Ha defendido, además, que los managers tienen la "responsabilidad" de hacer todo lo posible para que el equipo trabaje lo más feliz que pueda ser.
"Lo que pasa es que hoy en día aún no todo el mundo lo tiene claro. De hecho, si miras a tu alrededor y ves a alguien que llega a la oficina sonriendo y alegre cada día, ¿tú qué piensas? ¿Que es feliz en su trabajo o que tiene poco trabajo que hacer?", ha expresado.
Han sido más de 100 comentarios con reacciones de usuarios contando anécdotas parecidas, como la usuaria y coordinadora Nilian: "Ya van tres veces que la supervisora me dice que tengo que cambiar porque soy muy sociable y los que están a mi cargo no me van a respetar".