Va a vender sus muebles al Ikea y cuenta un detalle que hay que tener muy en cuenta

La joven creadora de contenido en TikTok @lorenispoon, que tiene más de 50.000 seguidores en su perfil, ha contado que ha vendido una cama y varias sillas a Ikea, pero ha mandado un consejo a los que se estén planteando hacerlo.

"¿Habéis vendido en Ikea? Yo hoy voy a vender mis muebles en Ikea porque tienen una opción de darle una segunda vida a tus muebles", comienza diciendo. Lo que quiere vender es una cama y varias sillas.

"Ha dicho la trabajadora que tenemos que montar la cama, no me lo puedo creer, porque si no nos dan nada. La hemos desmontado antes y ahora la tenemos que volver a montar, si no la ven montada resulta que no nos la compran", comenta.

Tras un rato montándola con un calor la han terminado, aunque para tasarla han tenido que volver a pedir cita. Aprovechando también han vendido varias sillas que tenían. "Nos lo tasaros todo y nos lo dieron en dinero en una tarjeta"; comenta.

Además, cuenta el truco que ha tenido que hacer: "Una esquina de la cama estaba arañada y yo me he puesto ahí para taparla y el hombre no se ha dado cuenta... Está muy bien, pero eso sí, hay que traerlo montado".