Va de viaje a Ibiza y lo que le cobran por tres zumos y una botella de agua es imposible de imaginar

El creador de contenido Juanki Municio (@juanki.municio), quien se ha ido a Ibiza en un viaje con amigos, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cuánto le han cobrado en la isla por tres zumos y una botella de agua.

"Hizo un vídeo Carliyo de esto cuando venimos a Ibiza pero es que tengo que repetirlo porque en qué momento cuestan esto tres zumos y una botella de agua", ha comenzado diciendo el tiktoker, estupefacto.

"¿Y aquí cuánto cobra la gente por trabajar? Te lo juro, no lo entiendo. ¡55 euros tres zumos y un agua!", ha confesado el creador de contenido, enseñando el ticket de la cuenta sin poder dar crédito.

Además, la aventura no ha acabado aquí, ya que este susto económico no es el primero que se ha llevado el influencer durante el viaje. "Fuimos ayer a una discoteca. 'Hola, buenas. Sí, cinco entradas'. Miro el datáfono... ¡650 euros!", ha relatado Juanki.

"Pago y digo: '¿Y las copas?' Y me dice: ¿Cómo que copas? Y yo: '¿Cómo? Que no me dais ni copas'", ha recordado el tiktoker, mientras que su amigo se ha tenido incluso que levantar del asiento de la risa al recordar sus caras de pasmo.

"Ibiza es para ir una vez, quitarte la tontería y no volver en la vida"; "Por 650 euros las entradas entiendo que te regalan la discoteca, ¿no?"; "Y la gente vuelve cada año... Así somos los seres humanos"; "Ibiza son unos clavos... Aún retumba aquel café de 10 euros en el pirata Formentera", han comentado algunos usuarios.

"Lo peor es que los camareros no cobran lo suficiente para pagar un alquiler allí. Esos beneficios van todos para los de siempre"; "Se lo lleva el dueño, ¡la gente que trabaja no cobra a razón del precio de las consumiciones!", han criticado algunos internautas.

"A Ibiza se va de fiesta sin comer y sin terracitas de postureo, esto es lo que habéis conseguido los influencers junto con los guiris, siempre fue elitista pero ahora ya es desproporcionado", ha añadido otro usuario.