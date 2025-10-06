Va en un vuelo de Vigo a Madrid y lo que comunica el capitán antes de despegar es de ensueño

Por mucho que se esté acostumbrado a viajar en avión, lo que le ha pasado al periodista Rodrígo Fáez antes de despegar en un vuelo de Vigo a Madrid se ha escuchado pocas veces antes y promete hacer las delicias en las redes sociales.

El periodista ha escrito en su cuetna de X lo que les ha comunicado el capitán: "Lamento informales que el señor que se encarga del combustible se ha dormido. Han llamado a un compañero que vive cerca del aeropuerto y en unos cinco minutos estará por aquí".

Tras esto, ha remarcado que el capitán añadió que "suena a broma pero es así. Lo sentimos…". La publicación ha acumulado ya más de 1.000 me gusta en menos de un día y ha provocado la carcajada de muchos.

25 minutos después de esta publicación, el periodista ha informado de que ya salían y ha agregado: "Saludo al héroe dormido. Sigo roto de risa". "Ya aterrizados en Madrid. El héroe dormido ha hecho historia. Saludos y buen día", ha remarcado.

Las reacciones a la publicación han sido también de traca: