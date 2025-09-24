Dos turistas tienen una 'brillante' idea para alcanzar el avión en la pista: su intento no pudo haber terminado peor

Uno de los principales consejos a la hora de viajar es hacerlo con tiempo, pues puede surgir algún imprevisto que nos haga perder el vuelo o viaje planeado. Esto fue justo lo que le ocurrió a los protagonistas de nuestra historia, dos franceses que se dirigían a Toulose, quienes al llegar cinco minutos más tarde de la hora de embarque decidieron colarse por el control de seguridad.

Al ver que la puerta estaba cerrada y a pesar de las advertencias del personal del avión, los dos pasajeros decidieron entrar por la fuerza y sin autorización, con el objetivo de alcanzar al avión en la pista y abordarla. Sin embargo, rápidamente fueron detenidos por el personal de la Policía de Fronteras y posteriormente identificados.

Además, ambos recibieron una sanción de 2.064 euros a cada uno, que ahora deberán de pagar en un plazo de 60 días. Tras el incidente, que ha recogido el medio local ilmessaggero, las autoridades han vuelto a recomendar a los pasajeros "llegar al aeropuerto al menos dos horas antes de la hora de salida programada de su vuelo reservado, para completar todos los procedimientos necesarios previos al embarque".

En el supuesto de llegar tarde a la puerta de embarque, lo más seguro es que no te dejen subir en el avión, por lo que en caso de que llegues y estén cerradas, lo aconsejable es contactar con la aerolínea para ver si te ofrecen una alternativa.

Para ello, dirígete al mostrador de la aerolínea, pregunta por un vuelo alternativo y solicita un reembolso si no puedes viajar o no te pueden ofrecer un vuelo alternativo, tal y como recogen las normativas.