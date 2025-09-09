Van a comer en Roma, les traen la cuenta con un mensaje escrito a boli, se quejan y el hostelero responde: "Ah, españoles"

Una pareja de españoles ha compartido su perplejidad por la situación que han vivido cuando han ido a pagar la cuenta en un restaurante de Roma.

"Hemos ido a comer a un sitio al lado del Coliseo que es bastante turístico. El típico sitio para guiris, pero es que estábamos famélicos y el primer sitio que hemos visto", explica la usuaria @irenicla, que subraya que, pese a todo, "estaba bastante bien la comida".

"Pero la cuestión es que nos han traído la cuenta. Aparte de una de las cuentas más caras que hemos pagado aquí en Roma, de repente vemos escrito a boli: más 7 euros de propinas y demás. Nos dice que únicamente se puede pagar en efectivo", describe.

"Hemos pagado con tarjeta, que por cierto odio, porque me han cogido la tarjeta y me la han metido en el datáfono. Digo: 'No me toques la tarjeta'. Y nos pone 7 euros en efectivo. Y nosotros: 'No tenemos en efectivo'. El señor como que se ha enfadado y que iba a hablar con el encargado. Y nos ve hablar entre nosotros y dice: 'Ah, españoles", recuerdan ambos clientes.

"Me preguntas que si somos españoles después de que llevamos toda la comida hablando entre nosotros en español. Y cuando le hemos dicho que somos españoles como que se ha relajado", celebran.

En las reacciones, cada persona cuenta una experiencia distinta en Italia. Por ejemplo, uno señala: "A mí me cobraron 4€ por los cubiertos y cuando les dije que era esto me dijeron que es habitual en Italia😂😂💀".

"Pues yo en Italia todo lo contrario. Para una cuenta de 86 euros di 90 en efectivo y me devolvieron 5 euros. Me quedé loca ya que en España nunca lo he visto. Me dijo el camarero que en paz porque me vio con cara extrañada", señala otro.

"Y lo de pagar el cubierto, a mí el primer día me extrañó tres euros por cubierto. Éramos 4 así que 12€. Aquí eso no va aparte que no digo que no se pague", destaca otro.