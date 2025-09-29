Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ve a un chico de su edad comiendo solo en el Burger King y toma una decisión inmediata que se comenta mucho
Para tomar nota de este ejemplo.

El interior de un Burger King.Getty Images

El día a día suele estar repleto de ejemplos que hacen perder la fe en la bondad del ser humano. Pero, afortunadamente, hay historias que ayudan a recuperar la confianza en los otros. Esta es una de ellas.

La ha difundido la usuaria de Threads gildass_ss y tiene como protagonista a su hijo, que tuvo un precioso detalle con otro chico que estaba comiendo solo en un Burger King. Lo que ha hecho el adolescente se está difundiendo rápidamente precisamente porque es una de esas escenas que dan esperanza.

"El otro día, mi hijo de 17 años, estaba comiendo con sus amigos en el Burger King a mediodía y vio que en una mesa cercana había un chico de su edad comiendo solo. Se lo comentó al grupo y fue a invitarlo a que se sentara con ellos. El chico accedió y al final pasaron todos juntos la tarde", ha relatado la mujer.

La usuaria admite que se sintió muy orgullosa de lo que hizo su hijo "sobre todo porque hasta este curso, era un niño muy reservado sin apenas amistades y esto es un gran paso: "Y, oye, creo que no lo estoy haciendo tan mal".

En los comentarios, una multitud de personas celebran tanto la acción del joven como la educación que le están dando. "Si es así no es 'que lo estés haciendo tan mal', es que lo estás haciendo maravillosamente bien", le dice un usuario.

"Le estás dando el mejor tesoro, buenos valores. Enhorabuena!!!", celebra otro. "Está haciendo de él una persona empática y con valores, bien orgullosa que te tienes que sentir", recalca otro. 

Hay quien va incluso más allá: "Espero que cuando mi hijo sea adolescente se rodee de amigos como tu hijo". "Grandes valores le has enseñado a tu hijo...ese chico que estaba solo seguro le cambió el día por completo!! Me alegro muchísimo por estas cosas aun hay esperanza para el mundo!!", exclama otra persona. 

