Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Vende un producto de segunda mano, le dicen "uff, muy caro" para bajarle el precio y su respuesta merece la pena leerla
Virales

Virales

Vende un producto de segunda mano, le dicen "uff, muy caro" para bajarle el precio y su respuesta merece la pena leerla

La conversación se ha difundido en X.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El tuit con la conversación de Wallapop de @kinkyhush.
El tuit con la conversación de Wallapop de @kinkyhush.Twitter

Las conversaciones que se generan en las plataformas de compra venta de objetos de segunda mano, como pueden ser Wallapop o Vinted, muchas veces regalan mensajes que son incrédulos y que acaban dejando sin palabras a las personas que los leen. También a aquellos usuarios de redes sociales a los que les llega el pantallazo de esos mensajes.

En las últimas horas se ha hecho viral el mensaje que ha recibido la usuaria de X (la Twitter de siempre) Marietta Poubell, conocida en esta red social bajo el nombre de @kinkyhush.  

Primero comenzó con ella quejándose de la situación que había vivido. Lo escribió con dos publicaciones: "Si te estoy vendiendo algo nuevo casi 30 pavos más barato no me vengas a racanear por cierta app, por favor. Píllalo nuevo y déjame en paz, no te estoy obligando a comprármelo. Si quieres te los regalo y voy a tu casa y te hago la cama también de paso".

"Que entiendo que estamos todas tiesas, pero tampoco vengas a intentar timarme", se quejó la usuaria. 

La reacción más tajante

Tras estos mensajes, Marietta decidió compartir el pantallazo de uno que le había llegado en el que le decían "uuf muy caro, ¿qué te parece 70 euros". La reacción que tuvo fue muy contundente. 

"Si yo te entiendo, pero muy caros me costaron a mí. Cuando los compré valían 119 euros y ahora están a 111 euros. Tampoco los puedo regalar. Si no te parecen bien los 85 euros (cuando los vendo a 95) pues podemos hacer más aquí. Un saludo", le respondió la tuitera a esta persona.

Además, junto al pantallazo que publicó en X también escribió un mensaje que mezcla el enfado y la frustración de tratar de vender un producto de segunda mano a un precio razonable y solo encontrarse estos mensajes: "UFFF, MUY CARO". De verdad que estoy hasta la 🐚".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 