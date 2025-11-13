Vende un producto de segunda mano, le dicen "uff, muy caro" para bajarle el precio y su respuesta merece la pena leerla

Las conversaciones que se generan en las plataformas de compra venta de objetos de segunda mano, como pueden ser Wallapop o Vinted, muchas veces regalan mensajes que son incrédulos y que acaban dejando sin palabras a las personas que los leen. También a aquellos usuarios de redes sociales a los que les llega el pantallazo de esos mensajes.

En las últimas horas se ha hecho viral el mensaje que ha recibido la usuaria de X (la Twitter de siempre) Marietta Poubell, conocida en esta red social bajo el nombre de @kinkyhush.

Primero comenzó con ella quejándose de la situación que había vivido. Lo escribió con dos publicaciones: "Si te estoy vendiendo algo nuevo casi 30 pavos más barato no me vengas a racanear por cierta app, por favor. Píllalo nuevo y déjame en paz, no te estoy obligando a comprármelo. Si quieres te los regalo y voy a tu casa y te hago la cama también de paso".

"Que entiendo que estamos todas tiesas, pero tampoco vengas a intentar timarme", se quejó la usuaria.

La reacción más tajante

Tras estos mensajes, Marietta decidió compartir el pantallazo de uno que le había llegado en el que le decían "uuf muy caro, ¿qué te parece 70 euros". La reacción que tuvo fue muy contundente.

"Si yo te entiendo, pero muy caros me costaron a mí. Cuando los compré valían 119 euros y ahora están a 111 euros. Tampoco los puedo regalar. Si no te parecen bien los 85 euros (cuando los vendo a 95) pues podemos hacer más aquí. Un saludo", le respondió la tuitera a esta persona.

Además, junto al pantallazo que publicó en X también escribió un mensaje que mezcla el enfado y la frustración de tratar de vender un producto de segunda mano a un precio razonable y solo encontrarse estos mensajes: "UFFF, MUY CARO". De verdad que estoy hasta la 🐚".